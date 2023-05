Op piekmomenten razen er 297 auto’s in een half uur tijd door de Titecastraat in Sint-Michiels. Deze woonstraat is een sluipweg geworden, de buurt vreest voor nog meer trafiek als een projectontwikkelaar op de site van de fitness veertig studentenkoten mag realiseren.

Tijdens de gemeenteraad dinsdagavond hebben An Braem (VB) en Janos Braem (Groen) – naamgenoten en buurtbewoners maar geen familie – het sluipverkeer gehekeld, in navolging van bewoners uit de wijk. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) gaf toe dat het sluipverkeer zich verlegd heeft naar de Titecastraat, sedert de invoering van beperkt eenrichtingsverkeer in 2017 in de Jozef Wautersstraat in Sint-Michiels.

Te snel

“Uit metingen door de politie blijkt dat één op vier auto’s er te snel rijdt. Het plaatsen van een smiley-bord halveert die overtredingen tijdelijk, een meer ingrijpende maatregel dringt zich op. Een knik in de straat om doorgaand verkeer te elimineren? We moeten ook rekening houden met de busroute”, aldus Dirk De fauw, die de zaak verder onderzoekt.

Urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) verklaarde dat er nog geen omgevingsvergunning gegeven is voor de bouw van veertig studentenkoten op de voormalige site van dancing ‘La Madrague’, waar nadien een dansschool en een fitness ondergebracht werden: “Er zijn 61 bezwaarschriften ingediend. Sowieso mag het project het aangrenzend parkje niet aantasten en moet het in voldoende parkeerplaatsen voorzien.”

