“Op naar reflecterende wegmarkeringen”: Reinhart Madoc (Vlaams Belang) pleit voor beter onderhoud van wegmarkeringen in Jabbeke

Gemeenteraadslid Reinhart Madoc (Vlaams Belang) pleit voor een beter onderhoud van de wegmarkeringen. Zo wijst hij op de aanduiding van enkele fietsstraten, die door regenval quasi onherkenbaar zijn. En hij verzoekt om reflecterende signalering, zeker in tijden van gedoofde wegverlichting.

“Het effect van een goede wegmarkering mag niet onderschat worden. Niet alleen om ervoor te zorgen dat elke weggebruiker heel goed weet waar zich te bewegen en/of te stoppen en/of weet waarlangs andere weggebruikers zich in het verkeer voegen of uit het verkeer verwijderen”, stelt Reinhart Madoc.

“Ondertussen kennen we het afschakelplan van onze gemeente waarbij het opzet is zo veel mogelijk wegverlichting te doven om de lichtvervuiling te verminderen en kosten te drukken. Dat betekent echter ook dat de wegmarkering nog belangrijker geworden is. Zowel de samenstelling van de verf, het gebruik van de weg alsook de frequentie waarmee de wegmarkering wordt vernieuwd, zal de zichtbaarheid bepalen. Echter, op veel plaatsen in onze gemeente laat de staat van de wegmarkering te wensen over. Dat wordt vooral zichtbaar of veeleer onzichtbaar wanneer er regenval is. De lijnen die dan noodzakelijk zijn om het verkeer in goede banen te leiden, worden minder zichtbaar en waar de straat te wensen overlaat, zijn ze niet meer zichtbaar.”

Zo wijst hij naar de wegmarkeringen in de Hoge Dijkenstraat, waar de signalisatie van de fietsstraat grotendeels weg is door regenval.

Positief onthaald

“Een oplossing is om overal een reflecterende verf te gebruiken die dan de verkeersveiligheid aanzienlijk zal verhogen, naast het uitvoeren van een inhaalprogramma. Mij lijkt het dat er ook een monitoring moet zijn van de staat van de wegmarkeringen”, gaat Madoc verder. “Welke regelmaat wordt gebruikt om tot vernieuwing over te gaan of gaat men af op de staat van de wegmarkering waarin die zich bevindt? Een goed onderhouden weg, is een veilige weg”, is de stelling van Chris Bourgois, schepen van openbare werken.

“We willen dit voorstel meenemen in een volgende ronde van het onderhoud van wegmarkeringen. We experimenteerden reeds met veelkleurige zebrapaden aan KSV Jabbeke en ook met opvallende zebrapaden aan de schoolpoorten in alle deelgemeenten. Ik zal met technische dienst bekijken of we een test kunnen doen met dergelijke fluorescerende verf en zien wat het effect is. Indien positief bekijken we of we dit verder kunnen uitrollen op verschillende plaatsen. Veiligheid op de openbare wegen, is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor het college en dat willen we met alle mogelijke middelen verbeteren. Elke burger die een suggestie heeft ter verbetering van de veiligheid gaan we in alle ernst bekijken en onderzoeken wat de meerwaarde kan zijn.” (PA)