Op de autosnelweg gaat het licht uit: nergens zo donker als in West-Vlaanderen

Driekwart van onze autosnelwegen wordt ‘s nachts niet verlicht. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V) opvroeg bij de minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA). Daarmee zijn de autostrades in onze provincie het donkerst: gemiddeld brandt er slechts langs een derde van alle Vlaamse snelwegen geen licht. “Bij slecht weer, ongevallen of druk verkeer bijvoorbeeld moet het ook in onze provincie mogelijk zijn om tijdelijk extra verlichting aan te steken”, vindt Vandromme.

Langs 73 procent van alle West-Vlaamse snelwegen brandt er nooit verlichting. Dat percentage staat in groot contrast tegenover alle andere provincies, in Vlaams-Brabant is zelfs slechts 13 procent niet verlicht. “Het licht gaat uit van zodra je West-Vlaanderen binnenrijdt”, aldus CD&V-volksvertegenwoordiger Loes Vandromme. Van de de 342 kilometer autosnelweg in onze provincie, blijft het licht slechts langs 64 kilometer permanent en langs 29 kilometer dynamisch branden (bij een dynamisch systeem gaat het licht tijdelijk aan bij zeer slechte weersomstandigheden, bij calamiteiten, tijdens wegenwerken of als er zeer veel verkeer is, red.).

In alle andere provincies ligt dat aandeel veel hoger. In de praktijk gaat het voornamelijk over een klein stukje E17 en E403 rond Kortrijk en een drietal korte trajecten op de E403 rond Brugge waar het niet volledig donker is ‘s nachts. (lees verder onder de grafiek)

“Het huidige uitgangspunt van het brandregime is dat het licht uitgaat als het kan, en dat het ’s nachts aan blijft als het moet voor de verkeersveiligheid”, weet Vandromme. “Maar de verschillen tussen de vijf Vlaamse provincies is wel héél groot. Uiteraard is het een zeer goede zaak om te zoeken naar een rationele en energiezuinige manier om te verlichten”, stelt Vandromme. “Maar ik pleit er toch voor om vaker te kiezen voor een dynamisch brandregime. Als dat technisch kan in andere provincies, dan moet dat ook in West-Vlaanderen mogelijk zijn. Want ook in West-Vlaanderen zijn er wegenwerken, gebeuren ongevallen en zijn de weersomstandigheden slecht.”