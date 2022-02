Oostkerke en Den Hoorn vernieuwen dorpskern

Zowel in Oostkerke als in Den Hoorn wordt binnenkort van start gegaan met de vernieuwing van de dorpskernen, respectievelijk op 14 en 28 maart. Voorafgaand aan de werken vinden nog infomomenten voor de bewoners plaats.

Het Damse stadsbestuur maakt in de tweede helft van deze legislatuur stevig werk van de vernieuwing van de wegenis, riolering en algemene aantrekkelijkheid van de dorpskernen.

Het grootste project daarbij is de volledige heraanleg van de dorpskern van Oostkerke. Eerder kwam de rand rond het dorp al aan bod, maar de riolerings- en wegeniswerken in de kern starten op 14 maart van dit jaar. Naast de dorpskern komt ook nog een deel van de Heitegemstraat aan bod.

Grachten en beken

De riolering wordt vernieuwd, zodat afval- en hemelwater afzonderlijk kunnen worden afgevoerd: het afvalwater gaat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Sabtsweg en het regenwater blijft zoveel als mogelijk in de bestaande grachten en beken. En daarna komt dus een nieuwe bestrating die meer aansluit bij het karakter van het polderdorp, namelijk met platte kasseien voor de voetpaden en parkeerplaatsen en een uitgewassen beton voor de rijweg.

Er komt ook nieuw straatmeubilair en ter hoogte van de kerk van Oostkerke wordt een pleineffect gecreëerd. Ook de wegbedekking in de Sint-Guthagostraat, die enkele jaren terug vernieuwd werd met kasseien, zal in uitgewassen beton worden uitgevoerd, zodat die meer aansluit bij de rest van de dorpskern. De werken in Oostkerke zouden eind 2023 afgerond moeten zijn. Voorafgaand aan de start ervan heeft op 22 februari om 19 uur in de parochiekerk een infomoment plaats voor de bewoners. De aannemer is nu de fasering en de werfinrichting aan het voorbereiden en de details daarvan zullen tijdens het infomoment toegelicht worden.

Verkeersveiligheid

Twee weken na de start van de werkzaamheden in Oostkerke, worden op 28 maart dan de werken in de woonkern Den Hoorn opgestart. De werken zullen er ongeveer een jaar duren. De vernieuwing omvat het deel van de Hoornstraat tussen de Lambrecht Bovijnstraat en het Sint-Lievenspad, inclusief het kerkplein en het pad rond de kerk.

Alvorens de vernieuwing van de bestrating wordt ondergronds een nieuwe riolering aangelegd zodat hemel- en afvalwater in de toekomst afzonderlijk kunnen worden afgevoerd. De Stad wil met de vernieuwing het openbaar domein verfraaien en de verkeersveiligheid verhogen. Zo wordt de zone 30 visueel zichtbaar door een verhoogd wegdek uitgevoerd in uitgewassen beton.

Ontmoetingsplaats

Het kerkplein moet een echte ontmoetingsplaats worden en krijgt extra groen en speeltoestellen. De parkeerplaatsen en voetpaden zullen worden aangelegd in waterdoorlatend materiaal. “Den Hoorn is een uitgestrekte woonkern met veel doorgaand verkeer. Met deze werken willen we een echte dorpskern creëren”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

“Dat komt de verkeersveiligheid ten goede en beklemtoont ook ons streven om een onthaaste stad te worden waar we met een versterking van de pleinfunctie ontmoeting stimuleren.” Over de fasen van de werfinrichting en over mogelijke hinder worden de buurtbewoners geïnformeerd tijdens een informatievergadering op 3 maart in zaal Der Rozen nabij de kerk in Den Hoorn.