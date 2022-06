Oostkampse Schooldreef krijgt ondergrondse parking

Op de gemeenteraad van donderdag 16 juni kregen de raadsleden een voorstelling hoe de Schooldreef er na de herinrichting zou moeten uitzien. Ook de plannen voor de ondergrondse parking op de hoek van de Schooldreef en de Kortrijksestraat werden voorgesteld.

De gemeente Oostkamp is al lang op zoek naar een oplossing voor een publieke ondergrondse parking in het centrum waar lang parkeren mogelijk moet zijn. Nu doet de kans zich voor bij de plannen van de bouwmaatschappij Christiaens om op de hoek van de Schooldreef appartementen te bouwen waarin ook een ondergrondse parking is voorzien. “We hadden hier twee mogelijkheden, ofwel alles alleen willen doen en de parking onder de volledige Schooldreef te voorzien of meegaan in het bouwproject. We hebben voor dit laatste gekozen. Daardoor hebben we minder verharding en is het voordeliger”, verduidelijkt burgemeester Jan de Keyser in zijn uur lang durende uitleg.

Om hierin te kunnen samenwerken moest een overheidsopdracht uitgeschreven worden, die aan de gemeenteraad werd voorgelegd en werd goedgekeurd. Enkel Groen! kon zich niet akkoord verklaren met de plannen. “In het masterplan wil Oostkamp de auto’s zoveel mogelijk bannen uit het centrum en met deze parking worden de auto’s tot in het centrum gebracht. Er zijn andere oplossingen volgens ons iets verder buiten het centrum”, argumenteert Carol Cartigny.

Forfaitaire prijs

In de overheidsopdracht staan de voorwaarden waaraan de publieke parking moet voldoen, zodat voor alle partijen duidelijk is wat verwacht wordt. Het principe is dat de aangestelde firma de parking ontwerpt en aanlegt. De gemeente koopt dan de parkeerplaatsen aan tegen de vaste forfaitaire prijs uit de offerte. Die prijs zal eerst nog door onafhankelijke experts bekeken worden of ze marktconform is.

“Met het Masterplan Oostkamp hebben we toekomstgerichte krachtlijnen uitgetekend. We moeten echter nu ‘operationeel’ aan de slag. Deze vertaalslag noemen we ‘’t Centrumplan’. Daarin is de Schooldreef de eerste belangrijke werf. Om bereikbaarheid van het kernhandelsgebied nog sterker te maken en anderzijds meer ruimte te geven voor rust, vergroening, verblauwing, ontmoeting, beleving en veiligheid vooral voor de zwakke weggebruikers, willen we minder stilstaande auto’s boven het Maaiveld. Een oplossing is zonder meer een ondergrondse parking. Door dit te combineren met een private bouwontwikkeling willen we de financiële impact beperken. Slim samenwerken is het uitgangspunt. Doel is om een kwaliteitsvolle ondergrondse parking gratis aan de gebruikers aan te bieden. We starten alvast de procedure op en hopen dit operationeel af te ronden tegen zomer 2024”, aldus burgemeester Jan de Keyser.

Drie bouwlagen

De ondergrondse parking zal bestaan uit drie bouwlagen waarvan er twee voorzien zijn voor publiek parkeren. De in- en uitgang van de parking zijn voorzien in de Schooldreef en zullen bereikbaar zijn vanuit de kant van de Kapellestraat. Het gedeelte van de Schooldreef grenzend aan de Kortrijksestraat krijgt een pleinfunctie. “Daarom hebben we ook gekozen om de in- en uitritten van de parking met verticaal groen aan te kleden om deze zoveel mogelijk te laten integreren in de parkfunctie van de nieuwe Schooldreef. Tijdens de werken zullen we als bestuur de nodige parkeeroplossingen bieden om tijdelijk de bewoners en de bezoekers van Oostkamp tegemoet te komen. Zo zullen de parkeerplaatsen in de Kortrijksestraat maar kort kunnen gebruikt worden”, weet Schepen Delphine Roels ons nog mee te geven. Ondergronds parkeren zal gratis zijn, maar toch beperkt worden in de tijd. (GST)