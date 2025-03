Oostends schepencollege doet eerste aanpassing van zone 30: “Dit had geen invloed op verkeersveiligheid”

In twee straten gaat de zone 30 op de schop: in delen van de Zilverlaan en de Stuiverstraat. Het stadsbestuur voert daarmee een verkiezingsbelofte uit. Uit een onderzoek van de politie blijkt dat de zone 30 geen invloed heeft op de daling van het aantal ongevallen. Het schepencollege hakte maandag de knoop door en start de procedure voor aanpassing.

“Ruim voor 2022 was er al een zone 30 in de woonwijken zonder veel discussie of wrevel. Dat blijft ook behouden”, duidt burgemeester John Crombez (Vooruit Plus). De uitgebreidere zone 30 werd ingevoerd in september 2022 over de hele stad, met uitzondering van de gewestwegen. Vanaf het voorjaar van 2023 werd op de naleving strenger gecontroleerd, onder meer door middel van de Lidar. De inzet van de fel bekritiseerde superflitser werd door het (nieuwe) stadsbestuur trouwens al stopgezet.

Analyse van de politie

Op vraag van het stadsbestuur maakte de politie een analyse van de zone 30: de ongevallencijfers in 120 straten werd bekeken. Er werd nagegaan wat de impact was van de zone 30 op de verkeersveiligheid, of er een draagvlak was voor de snelheidsbeperking en hoe passend het straatbeeld is in functie van de zone 30. “Om na te gaan of er een impact is van de zone 30 op de incidenten, werden die ook gezuiverd. Zo werden zaken die in de statistieken staan, maar niet gerelateerd zijn aan de snelheid, eruit gehaald. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om het afrijden van een spiegel”, zo duidt burgemeester John Crombez.

“Er is geen daling van ongevallen door de vermindering van de snelheid alleen”

En daaruit blijken twee zaken : “Uiteraard is de snelheid gedaald, maar in sommige straten is dat heel beperkt. Het zijn die straten waar geen draagvlak is voor zone 30. De belangrijkste conclusie is echter dat er geen verband is tussen de zone 30 en de verhoging van de verkeersveiligheid. Er is geen daling van ongevallen door de vermindering van de snelheid alleen.”

Daling

Nochtans had het (vorige) stadsbestuur in 2023, een jaar na de invoering van de zone 30, ook al een evaluatie gemaakt, zij het toen vooral om het aantal snelheidsovertredingen in kaart te brengen en te duiden hoe groot het aantal Oostendenaars was die in overtreding ging. “De evaluatie sprak toen nooit over het aantal ongevallen”, merkt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) op.

Zij was ook in de vorige legislatuur schepen en maakte toen al opmerkingen. “Ik stelde toen vast dat het cijfermateriaal in de evaluatie ontbrak. Ik vroeg de cijfers op, maar men had die niet. Het is pas nu dat de cijfers er wel zijn.”

Aanpassingen…

“We gaan voortaan een nulmeting doen, een analyse van de aanpassing en een meting nadien”, zegt burgemeester John Crombez. “In sommige straten kan dat vrij snel, zoals bijvoorbeeld de Zilverlaan. Daar moeten weinig aanpassingen gebeuren omdat er al een middenberm en gescheiden fietspad is. In andere straten zijn er infrastructuurwerken nodig om de fietsveiligheid te verzekeren. We denken aan schoolomgevingen waar we met wisselende snelheden werken. Daar zal de snelheid niet 24/7 op 30 per uur worden gehouden. Uiteraard steeds volgens het principe van een meting voor en na de aanpassing.”

Crombez en de politie verwachten dat in bepaalde gevallen de verkeersveiligheid zelfs zal kunnen verhoogd worden door een beperking tot 50 km per uur.

… in de Zilverlaan en Stuiverstraat

De eerste aanpassingen gebeuren in de Zilverlaan (tussen de Gistelsesteenweg en de rotonde) en de Stuiverstraat (tussen de Guldensporenlaan en de rotonde met de Zilverlaan). In dat gedeelte werd trouwens pas twee jaar geleden een flitspaal geplaatst. “De paal mist zijn doel en is niet meteen een voorbeeld van hoe je draagvlak creëert voor veilig verkeer”, zegt Crombez.

Die zal na de aanpassing flitsen op 50 km per uur in plaats van 30. Crombez benadrukt dat er bij de aanpassingen steeds zal rekening gehouden worden met het ‘wegbeeld’ dat moet stroken met de snelheid, onder meer via fiets/voetpaden en weginfrastructuur. Het schepencollege keurde de aanpassing goed; het is niet duidelijk wanneer die ingaat.