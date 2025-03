Oostende wil geen achtergelaten steps meer

Het stadsbestuur wil dat de aanbieder van elektrische steps iets doet aan de ‘verrommeling’ in het straatbeeld en aan de snelheid van de steps. “Enkel onder die voorwaarden blijven er steps in Oostende”, zegt schepen Judith Ooms (Vooruit Plus).

Oostende heeft sinds het voorjaar van 2021 een overeenkomst met een bedrijf dat elektrische steps aanbiedt op het grondgebied. Daaraan komt dit voorjaar een eind en de stad wil van die gelegenheid gebruik maken om bij te sturen. “Er is een oproep naar een nieuwe aanbieder of de verlenging van het contract met Bird. We maken van die gelegenheid gebruik om te evalueren”, zegt schepen van Mobiliteit Judith Ooms (Vooruit Plus). “Er zijn heel wat bewegingen met de deelsteps. Er is duidelijk een markt voor. Maar we mogen niet blind zijn voor de problemen. Het eerste probleem is de verrommeling. De steps liggen overal en dat is vervelend. Bovendien ziet het er niet uit en is het gevaarlijk, want je kan er over vallen. Daarnaast zijn er de te hoge snelheden. We willen dat de aanbieder rekening houdt met die zaken.”

Dropzones ?

“We bepalen niet hoe de aanbieder dat moet doen. We bepalen ook geen dropzones waar de steps moeten achtergelaten worden. We laten het aan de kennis van de sector om tegemoet te komen aan de opmerkingen van verrommeling en snelheid. Er komt geen algehele snelheidsbeperking , maar we vragen wel dat de snelheid op voetpaden of parkjes bekeken wordt.”

Het stadsbestuur liet uitschijnen dat de opbrengst van de concessie voor de stadskas niet hoog is : “Oostende is niet zo groot als andere steden waar ook deelsteps zijn.” Toch is de Mobiliteitsschepen formeel : “Beide punten worden wel belangrijke criteria.” Oostende wil tegen de zomer duidelijkheid, zodat je in de badstad kan blijven deelsteppen.