Oostende wil dé fietsstad van Vlaanderen worden… en giet plannen in forse brochure

Amper enkele weken na de invoering van een omzeggens algemene zone 30 op het hele grondgebied van de stad, pakt het stadsbestuur nu ook uit met een groot Fietsactieplan. Samengevat in een brochure van zo’n 60 pagina’s staat niet alleen een resem toekomstplannen gebundeld voor wat de stad ‘een doordacht en duurzaam fietsbeleid’ noemt, maar ook de al in het verleden genomen maatregelen. “We willen de fietsstad van Vlaanderen worden”, klinkt het ambitieus.

Fietsstraten, zone 30, projecten rond de aanleg van nieuwe fietspaden en veilige schoolomgevingen: de stad had in zijn meerjarenplan al sterkte ambities rond een adequaat fietsbeleid geformuleerd en het moet gezegd: de voorbije jaren zijn daar al een aantal van gerealiseerd. Vergeef ons de goedkope lapsus, maar het beweegt in Oostende op het vlak van …mobiliteit.

Niet op de lauweren rusten is weliswaar de boodschap en dat moet duidelijk blijken uit het gebundeld Fietsactieplan, een lijvige brochure die nu ook door het brede publiek kan geraadpleegd worden. “Dit fietsactieplan is inderdaad geen theoretisch plan”, steekt schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) van wal. “Ik verklaarde in het verleden meermaals dat wij er niet voor gekozen hebben om een klassiek mobiliteitsplan op te maken, maar dat wij met actieplannen zoals deze willen werken.”

Fietsbruggen en fietstunnels

“Dit plan bestaat trouwens al een tweetal jaar, maar dan als intern werkdocument voor onze cel Mobiliteit. Er zijn daaruit al tal van projecten gerealiseerd, maar nu kozen we om het ook te boek te stellen. Zo blijkt dat er nog heel wat werk op de plank ligt, ondanks de budgettaire uitdagingen waar we voor staan. Zo staat de teller al op 20 km vernieuwde fietspaden en loopt nog. Ook op het vlak van het fietsparkeren valt nog heel wat te doen”, zegt Anseeuw.

De toekomstplannen ogen zeker ambitieus. Daarbij komen ook andere instanties in beeld. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer bestudeert op vandaag de mogelijkheid om fietstunnels en/of fietsbruggen te installeren ter hoogte van bepaalde kruispunten van de Elisabethlaan, zoals de zone rond de Kennedy-rotonde met inbegrip van de Gistelsesteenweg en de fietsbrug Oprit over de A10.

Er loopt momenteel ook een onderzoek om de doorstroming op enkele grote invalswegen van de stad te verbeteren. Die studie neemt onder meer de Elisabethlaan, de Ringlaan, de Torhoutsesteenweg, de Nieuwpoortsesteenweg en de Duinkerkseweg onder de loep. Zo wordt er gewerkt rond de aanleg van fietssnelweg langs de Torhoutsesteenweg en staat ook de aanpak van de Mariakerkelaan op de planning.

Fietsbarometer

“We werken bovendien samen met de Universiteit Gent om de verschillende fietsstromen in kaart te brengen en zo tot een aaneensluitend fietsroutenetwerk te komen”, vervolgt de schepen. “Er loopt een project in samenwerking met secundaire scholen, waarbij leerlingen samen met hun leerkracht hun school- en fietsroutes via een app kunnen aangeven, en we zullen dit uitbreiden naar andere doelgroepen.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) vestigt de aandacht op andere aandachtspunten. Een daarvan is het probleem van de fietsdiefstallen. “Hier wordt door de politie heel wat werk verricht. Er worden ook heel wat fietsen teruggevonden in de fietsdatabank. Maar dat alles past in onze ambitie de fietsstad van Vlaanderen te zijn.

Een gratis exemplaar van het Fietsactieplan is verkrijgbaar bij het UiTloket in het stadhuis en is digitaal te raadplegen via www.oostende.be/fietsactieplan