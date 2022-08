Oostende voert zone 30 op (bijna) heel grondgebied in: “Historische beslissing”

Autobestuurders opgelet: vanaf 1 september mag je – op enkele uitzonderingen na – op het hele grondgebied van Oostende nergens nog sneller dan 30 kilometer per uur rijden. Onder de noemer ‘30 dat is de max!’ koppelt Oostende ook een grote campagne aan het invoeren van de ingrijpende snelheidsbeperking. “Maar naast sensibilisering blijft ook handhaving erg belangrijk.”

Historisch: zo noemt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) de beslissing om vanaf 1 september een algemene zone 30 in alle wijken van zijn stad in te voeren. Na eerdere maatregelen, zoals de invoering van meerdere fietszones en dito straten, wil de stad Oostende hiermee tegemoetkomen aan de noden en wensen van tal van inwoners, klinkt het. “En meteen de veiligheid voor kinderen en zachte weggebruikers centraal stellen”, licht schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) toe.

“De uitbreiding van de zone 30 maakt onze wijken inderdaad een stuk veiliger en leuker. Denk bijvoorbeeld maar aan de Zilverlaan, de Dorpsstraat, De Steense Dijk en tal van andere buurten. Bij een snelheid van 30 kilometer per uur bedraagt de remafstand minder dan de helft dan wanneer je 50 rijdt. Bovendien krijgen we met het invoeren van deze uniformiteit veel meer duidelijkheid en sluiten we twijfel uit. Overal 50 per uur is gewoonweg onverantwoord in bewoonde wijken. Er zijn enkele logische uitzonderingen, onder meer de Troonstraat, de Eduard Moreauxlaan, de Gistelsesteenweg en stukken van de Nieuwpoortsesteenweg en de Torhoutsesteenweg.”

Campagne

Om de maatregel in alle wijken duidelijk te maken, wordt momenteel volop gewerkt aan het aanbrengen van de nodige signalisatie, zowel op het wegdek als met borden bij het binnenrijden van de zone. “We lanceren meteen ook een extra campagne: ‘30 dat is de max!’, duidt burgemeester Tommelein. “We brengen de slogan op verschillende plaatsen aan bij de borden die zone 30 aanduiden en vragen de bevolking meteen ook om een gratis affiche op te hangen.”

Waar eerst vooral het accent zal gelegd worden op sensibilisering, blijft ook handhaving erg belangrijk. “We zullen er geen heksenjacht van maken, integendeel”, vult korpschef Philip Caestecker aan. “We gaan inderdaad eerst informeren en sensibiliseren, maar later wordt dat waarschuwen om dan over te gaan tot verbaliseren. Zware of hardnekkige overtreders kunnen uiteraard altijd beboet worden. We hebben bovendien een hightech flitscamera aangekocht, die ons voortaan perfect toelaat om ook in woonwijken te flitsen.” De nieuwe hightech camera kreeg overigens de heel toepasselijke naam ‘Max’.