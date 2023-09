Oostende is nieuw ‘zwart kruispunt’ rijker op verbinding Kennedy – De Bolle

Oostende is een nieuw ‘zwart kruispunt’ rijker. Op de hoek van de Ringlaan-Zandvoordestraat-Kreekstraat gebeurden tien verkeersongevallen. Mobiliteitsschepen Björn Anseeuw (N-VA) : “Er is een studie opgestart, maar we kijken naar het Vlaams Gewest.”

Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) vroeg bij minister voor mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) de lijst op met gevaarlijke verkeerspunten. “Elk gevaarlijk verkeerspunt is er één te veel. Verkeersveiligheid blijft een topprioriteit, niet alleen door het wegwerken van de gevaarlijke punten, maar ook door het proactief aanpakken van locaties om te voorkomen dat ze op de lijst van gevaarlijke verkeerspunten belanden”, duidt Warnez.

Dynamische lijst

De lijst is gebaseerd op ongevallenstatistieken van 3 jaar en telt 31 verkeerspunten. De lijst gaat over de meest recente ongevallenstatistieken; in dit geval van 2018, 2019 en 2020. “De lijst is dynamisch, want ze wordt aangevuld met realisaties uit 2022”, zegt Warnez.

In Oostende is daar het bekende kruispunt van de Elisabethlaan/Gistelsesteenweg bij met 12 ongevallen: acht tussen personenwagens, drie tussen een auto en een fiets en één tussen een auto en een voetganger. Daarbij vielen in totaal 16 gewonden. Oostende nam daar maatregelen in de vorm van een flitscamera voor een betere naleving van de snelheidsbeperking van 50 km per uur.

Nieuw punt

Van de 31 punten in onze provincie zijn er elf nieuw en daar prijkt ook het kruispunt van de Ringlaan/Kreekstraat/Zandvoordestraat op. Op dit kruispunt op de verbinding Kennedy De Bolle gebeurden tien ongevallen waarvan acht tussen auto’s en fietsers/bromfietsers/voetgangers. Er was ook één ongeval met een fiets en één aanrijding tussen een vrachtwagen en een fiets. Daarbij vielen in totaal tien gewonden, zo blijkt uit de lijst die Warnez opvroeg.

“We vroegen in 2019 al voor een fietsdoorsteek voor dit kruispunt” – schepen Björn Anseeuw

Bij het stadsbestuur van Oostende reageert schepen voor mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) : “Het gaat om een oude lijst. Maar we zijn er al mee bezig. Zo vroegen we in 2019 al voor een fietsdoorsteek voor dit kruispunt. Er werd een studie opgestart en er zijn door de wegbeheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer, voorstellen uitgewerkt. We zijn met hen in overleg hierover.”