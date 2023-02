Ook wielertoeristen staan aan gesloten poort op jaagpad in Zwevegem

Enkele weken terug werden twee poorten geplaatst op het jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in Zwevegem. Op die manier wil men ongevallen vermijden met fietsers ter hoogte van de laadkaai van de firma Laebens. Ook in het weekend mochten fietsers rechtsomkeer maken.

In december vorig jaar werden twee poorten geïnstalleerd langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in Zwevegem. Dit ter hoogte van de firma Laebens die ter hoogte van de zwaaikom een overslagplaats uitbaat. Op die manier wil men tijdens het lossen en laden van de schepen vermijden dat fietsers voorbijkomen en er ongevallen gebeuren.

Bij de Vlaamse Waterweg, verantwoordelijk voor het jaagpad, stelt men dat het jaagpad in eerste plaats gerelateerd is aan de transportfunctie van de waterweg, zijnde de overslag en aan- en afvoer van goederen van bedrijven. “Om dit veilig te laten gebeuren is het dan ook nodig om op gegeven tijdstippen het jaagpad af te sluiten, wat dus ook hier gebeurt”, zegt Liliane Stinissen.

Weekend

Heel wat mensen die het jaagpad dagelijks gebruiken stonden deze week al aan een gesloten poort en mochten een ommetje maken om op het werk te geraken. Velen klagen dan ook over de gebrekkige communicatie en vooral signalisatie. Vanuit de Vlaamse Waterweg werd gesteld dat er betere signalisatie zou komen en dat de poort enkel zal gesloten worden wanneer schepen moeten gelost of geladen worden.

Het jaagpad is vaak gebruikt door wielertoeristen en zaterdagvoormiddag gingen we postvatten aan de (gesloten) poort. Tijdens onze wandeling er naartoe werden we al enkele keren aangesproken door wandelaars en fietsers dat ik voor een gesloten poort zou staan. Eens ter plaatse duurde het niet lang eer er drie wielertoeristen ook aan de poort aankwamen. “We hadden gehoord van de bewuste poort, maar hadden niet gedacht dat ze ook in het weekend zou gesloten zijn. Er is toch niet veel bedrijvigheid vast te stellen”, vertelde ons Johan Depauw uit Avelgem. “Ik kan er wel mee leven dat men bij het laden en lossen het jaagpad afsluit. Zoiets gebeurt ook langs de Schelde in Ruien, maar in het weekend?”

Het drietal keerde dan maar terug. “We zullen onze weg verderzetten langs de oude spoorwegbedding, hier wat verderop. We zijn van de streek en kennen hier wel voldoende de weg om niet verloren te rijden.”, riepen ze nog lachend.

Het drietal had ook het verkeersbord niet opgemerkt dat een doodlopende weg aanduidt. Dit staat opgesteld langs het jaagpad ter hoogte van de Otegemstraat. Het bord is niet al te groot en bovendien staat het aan de linkerkant van het jaagpad.