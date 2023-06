Ook veiligheidsdiensten zullen paraat staan op het BK wielrennen in Izegem: 220 politiemensen en 900 seingevers op post

Het BK wielrennen in Izegem is het grootste event in de geschiedenis van de stad Izegem, bij politiezone RIHO hebben ze al wat ervaring met het WK veldrijden in Gits (2007) en het BK wielrennen in Hooglede (2011). Zowat 200 politiemensen zullen die dag paraat staan om alles in goede banen te leiden in Izegem, in Roeselare zijn er ook een 25-tal mensen voorzien voor het Batjesweekend in Roeselare. PZ Midow voorziet 20 mensen in Ingelmunster. In totaal doet de organisatie ook een beroep op 900 seingevers.

Het valt moeilijk om een cijfer te plakken op het aantal bezoekers dat een BK wielrennen op de been brengt. “Volgens de mensen van Flanders Classcis zijn dat er al gauw 20.000 van buiten onze stad. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat nog een onderschatting is. Izegem is op zich al een wielerstad, maar ze voorspellen goed weer en ik denk dat we hier wel eens een echte volkstoeloop mogen verwachten”, stipt burgemeester Bert Maertens aan.

En daar is men bij PZ RIHO op voorbereid. De taken zijn er wat verdeeld. “Voor alles wat binnen de stadskern gebeurt, ligt de coördinatie bij Gilles Boussen (diensthoofd politiepost Izegem), daarbuiten is het voor rekening van hoofdinspecteur Tom Deryckere en mezelf”, stipt commissaris Carl Vyncke aan.

“Er komen geen extra, maar wel langere treinen”

Het lokale parcours op Izegems grondgebied, dat door de heren vier keer en door de dames twee keer wordt afgelegd, ziet er als volgt uit: Ambachtenstraat, Abelestraat, Roeselaarsestraat, Ommegangstraat, Sint-Jorisstraat, Burgemeester Vandenbogaerdelaan, Baron de Pélichystraat, Roeselaarsestraat, Marktstraat, Grote Markt, Brugstraat, Dirk Martenslaan, Gentsestraat, Gentseheerweg, Italianenlaan, Prinssessestraat, Kapelstraat, Baronstraat, Ingelmunstersestraat, passage van Ingelmunster centrum en de N50, Meulebeeksestraat, Ardooisestraat, Vijfwegenstraat, Lodewijk de Raetlaan, Leo Bekaertlaan, Kachtemsestraat, Kachtemseplein, Rumbeeksestraat en Sasbrug en zo opnieuw naar de Ambachtenstraat waar de finish ligt.

Officiële start aan Geitestraat

Gestart wordt er (om 10.30 uur door de dames en om 12 uur door de heren) op de Grote Markt. Via de Brugstraat, de Wolvestraat, Stationsstraat, Kruisstraat, Roeselaarsestraat, Ommegangstraat, Sint-Jorisstraat, Burgemeester Vandenbogaerdelaan en Meensesteenweg rijdt men zo via Sint-Eloois-Winkel richting Gullegem en vervolgens de heuvelzone. De officiële start wordt gegeven ter hoogte van de Geitestraat. De renners komen terug via de Moorseelsesteenweg in Roeselare, het peloton rijdt via Sterrebos door Rumbeke naar de Roeselaarsestraat om zo daar de bocht naar de Ambachtenstraat te nemen.

Gilles Boussen (diensthoofd politiepost Izegem) en commissaris Carl Vyncke.

Ondertussen kregen de bewoners die op het parcours wonen of in de straten waarop het BK een verkeersimpact heeft, een brief van de stad Izegem in de bus. In de straten waar het peloton passeert, mogen uiteraard geen wagens geparkeerd blijven. Wij legden commissaris Vyncke en diensthoofd Boussen enkele vragen voor.

Waar kunnen bewoners die parkeerhinder ondervinden hun auto kwijt?

“Warenhuis Colruyt stelt de parking open, die kun je bereiken via de Nederweg. Op de parking Vandemoortele aan Eperon d’Or mag geparkeerd worden, net als op de parking van de brandweer. De dag zelf is er voor de mindervaliden parkeergelegenheid voorzien aan het station. Izegemnaars komen best te voet of met de fiets, op het goederenstation komt een grote fietsstalling. Daar komen ook de camperplaatsen van de mensen die al op zaterdag arriveren. Een camper plaatsen en overnachten op de openbare langs het parcours is verboden, op privéterrein kan dat wel.”

Mag je zelf op het parcours fietsen?

“Dat zal niet toegestaan zijn. Het parcours is volledig verkeersvrij. Op de Grote Markt, in Emelgem en Kachtem centrum wordt ook alles afgezet met nadars.”

Voor wie van iets verder komt, lijkt de trein ideaal.

“Het station ligt pal in het centrum, dus ideaal voor de wielerfans. We zullen daar ook enkele van onze mensen voorzien om daar de drukte mee in de gaten te houden, ook de NMBS stuurt extra volk. Er komen geen extra treinen, maar wel langere treinen met extra rijtuigen.”

Als ik toch met de wagen komen, dan…

“Van aan de kant van de Rijksweg zul je niet naar het Izegemse centrum kunnen. Best neem je de autosnelweg Afrit 7 op de E403 (Roeselare Haven/Izegem). Daar zal al een triage van de bestuurders volgen. Er zal parking mogelijk zijn langs de Noordkaai. Die wordt de dagen voordien parkeervrij gemaakt en in visgraatmotief kunnen daar heel wat wagens terecht. Als de capaciteit daar bereikt is, leiden we de wagens af via de Lodewijk de Raetlaan en de Sasbrug naar de parkeervrije Prins Albertlaan, waar we ook nog ruimte hebben voor honderden wagens. De binnenkant van de Sasbrug kunnen we gebruiken om via Kachtem die Prins Albertlaan te bereiken, op de buitenkant passeert het peloton.”

Is het ziekenhuis bereikbaar?

“Dat zal kunnen via de Krekelstraat (aan frituur ’t Hoekske, red.). Op het kruispunt met de Ommegangstraat en Sint-Jorisstraat zal iemand van onze mensen staan. Auto’s kunnen daar doorgelaten worden richting de parking van het ziekenhuis voor mensen die op zondag echt in het ziekenhuis moeten zijn. Dat kan gaan voor mensen die de spoed moeten bereiken of voor het afscheid nemen van een familielid dat stervende is. Of het personeel dat ook ter plaatse moet geraken natuurlijk. De hulpdiensten, zowel medisch als de brandweer, zullen opgesteld staan de Bellevueschool om van daaruit uit te kunnen rukken.”

Hoeveel mensen moeten jullie inzetten?

“In totaal zal dat op zowat 200 neerkomen. Iedereen moest dan ook beschikbaar zijn. Onze mensen werken in twee shifts en we houden er rekening mee dat het ’s avonds ook wat kan uitlopen. Er worden diverse politiemedewerkers opgetrommeld vanuit de provincie West-Vlaanderen en ook daarbuiten, dit wordt geregeld door het CSD van de Federale Politie. Er is ook Rally in Ieper waar heel wat collega’s aan de slag zijn, in onze eigen zone zijn er de Batjes in Roeselare. Dat wordt hoofdzakelijk geregeld door de mensen van de politiepost Roeselare, daar worden dat weekend 26 mensen ingezet.”

Ook in Ingelmunster zet de zone MIDOW 20 van de eigen mensen in om verkeerstoezicht te houden en het BK-volksfeest in goede banen te leiden. In totaal zullen dus zowat 220 politiemensen in de weer zijn in functie van het BK.