Ook Unizo kant zich tegen mobiliteitsplan van Staden: “Omrijden is onverantwoord”

Nadat landbouwers en bedrijven eerder al actie voerden tegen het nieuwe Stadense mobiliteitsplan, keren nu ook de lokale Unizo-afdelingen zich tegen het plan. Vooral het weren van lokaal zwaar verkeer uit het Stadense centrum valt niet in goede aarde. Maar ook de tonnagebeperking in Oostnieuwkerke en het toekomstige parkeerbeleid in deelgemeente Staden worden op de korrel genomen. Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) zegt zoveel mogelijk rekening te zullen houden met bezwaren.

“Unizo Staden, Unizo Oostnieuwkerke en Unizo Westrozebeke bundelen alvast de krachten en hebben bezwaar ingediend tegen de vooropgestelde plannen”, weet regioverantwoordelijke Willem Verfaillie van Unizo. “De uitgebreide tonnagebeperking van 7,5 ton in Staden en in Oostnieuwkerke en een kleinere zone van 3,5 ton in Oostnieuwkerke zorgen ervoor dat veel gevestigde ondernemers worden geïsoleerd”, meent Alexander Ally, voorzitter van Unizo Oostnieuwkerke. “Een mooi voorbeeld hiervan is het recent ontwikkelde bedrijventerrein De Rootputten in Oostnieuwkerke. Destijds werd een ontsluiting richting Groenestraat beloofd naar Roeselare. Een gegeven dat een belangrijke beweegreden vormde voor ondernemers om er zich te vestigen. Die belofte werd hen evenwel ontnomen. Nu komt een opgelegde tonnagebeperking hier nog eens bovenop, niet enkel voor hun eigen vrachtverkeer, maar ook voor hun toeleveranciers en klanten.”

Parkeernood bekijken

Ook Danny Soenen, voorzitter van Unizo Westrozebeke en ondernemer gevestigd op De Rootputten, ziet de uitgebreide tonnagebeperking niet zitten. “Het omrijden van lokale ondernemers die op de diverse bedrijventerreinen in Groot-Staden gevestigd zijn, is eigenlijk niet te verantwoorden”, stelt Danny. Dit zowel naar kostprijs als naar duurzaamheid toe. De extra kilometers zorgen voor extra uitstoot, terwijl het vermijdingsverkeer dan weer een negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid”. Ook het parkeerbeleid in het nieuwe mobiliteitsplan valt niet in goede aarde.

“De extra kilometers zorgen voor extra uitstoot, terwijl het vermijdingsverkeer een negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid”

“Uit de studie rond het parkeerbeleid blijkt dat Staden te maken heeft met grote koopvlucht”, vertelt Anja Vandekerckhove, voorzitter van Unizo Staden. “De aanpassingen in het nieuwe mobiliteitsplan werken dit in de hand. De studie maakt een vergelijking tussen Ieper en Staden, totaal onbegrijpelijk en op zijn minst vreemd te noemen. Wie onderneemt in het centrum van Staden, weet dat doorgaand verkeer een belangrijke bron van inkomsten is voor handelszaken. De auto is en blijft van cruciaal belang voor de bereikbaarheid van ondernemers in Staden. We moeten ook kijken welke parkeernood speelt bij ondernemer en consument. De combinatie blauwe zone en kortparkeerplaatsen wordt in zowel grote als kleine gemeenten vaak gebruikt. Voor de klant een bijna-garantie op plaats, voor de ondernemer een betere parkeercirculatie. Budgettair kan een systeem met slimme sensoren haalbaar zijn en mee opgenomen worden in een contract met een extern parkeerbedrijf.”

Openbaar onderzoek

“We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun insteek kunnen geven en proberen maximaal rekening te houden met eventuele bezwaren of suggesties”, reageert burgemeester Francesco Vanderjeugd. “Daarom legden we het hele dossier ook voor aan de inwoners tijdens het openbaar onderzoek dat tot 7 juni liep. Goed doen voor eenieder is in deze echter een moeilijke opdracht. Deze zomer werken we verder aan het plan om dan finaal eind september te eindigen en het plan aan de gemeenteraad voor te leggen.”