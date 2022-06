Ook uittocht van de kust “beheersbaar” volgens NMBS

Na een dagje zomers vertier op het strand of de dijk is de uittocht van de kust naar het binnenland zaterdagavond in volle gang. Ook nu weer is het druk op de treinen, maar “het blijft beheersbaar”, zegt woordvoerder Bart Crols van de NMBS.

“De uittocht is omstreeks 17.00 uur begonnen, met een piek om 18.00 uur. De uittocht zal de hele avond blijven doorgaan. Ook nu hebben we nog steeds volle treinen”, schetste Crols de situatie omstreeks 20.45 uur.

Tien extra treinen

Bovenop het normale treinverkeer legde de NMBS zaterdag tien extra treinen in om dagtoeristen naar de kust te brengen. Daarnaast zette de spoorwegmaatschappij personeel in om mensen te kanaliseren in de treinstations. “Het is echt druk, en intensief voor onze mensen, maar die maatregelen zorgen ervoor dat het beheersbaar is gebleven”, aldus de woordvoerder.