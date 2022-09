Ook Lichtervelde heeft nu een regenboogzebrapad

Lichtervelde is wat kleurrijker geworden. In de Koolskampstraat, ter hoogte van restaurant Poer, ligt sinds kort een regenboogzebrapad.

Regenboogzebrapaden duiken steeds meer op in het straatbeeld. Met zo’n zebrapad in de kleuren van de regenboog wordt aandacht gevraagd voor diversiteit. Zo’n pad toont dat iedereen welkom is, ongeacht de seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Nu heeft dus ook Lichtervelde een regenboogzebrapad. Het ligt in de Koolskampstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Leysafortstraat. Niet toevallig vlakbij de lokalen van de jeugdbewegingen. “Met dat zebrapad willen we een boodschap van verdraagzaamheid verspreiden”, zei schepen van Mobiliteit Steven Bogaert (CD&V) daar eerder over. Het was ook op die plaats dat de jeugdraad eerder al actie voerde voor een snelle heraanleg van de Koolskampstraat.

Het eerste regenboogzebrapad van ons land werd in mei 2013 aangelegd in Gent, al was dat een tijdelijk pad. Ondertussen volgden al heel wat steden en gemeenten. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid maakte in december 2021 bekend dat er geld zou vrijgemaakt worden om in elke gemeente één dergelijk zebrapad aan te leggen langs een gewestweg. Lichtervelde had daar wel oren naar en ging in op het aanbod van AWV.

Tegenstanders van regenboogzebrapaden opperen wel eens dat die niet wettelijk zijn. Dat klopt niet: een regenboogzebrapad geldt wel degelijk als een officieel zebrapad, omdat er ook witte strepen overheen liggen. Auto’s moeten dus effectief stoppen voor voetgangers die er oversteken.