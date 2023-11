Ook dit weekend en begin volgende week nog hinder door vakbondsstaking bij De Lijn in West-Vlaanderen

Het gemeenschappelijke vakbondsfront van ACV, ACOD en ACLVB bij De Lijn in West-Vlaanderen staakt ook dit weekend en maandag en dinsdag voort. “Dit zal impact hebben op de dienstverlening bij bus en kusttram, al lijkt de hinder minder groot te worden”, zo meldt De Lijn vrijdagavond.

De vakbonden hadden initieel beslist om op donderdag 9 november te staken, maar beslisten woensdag om door te staken tot en met dinsdag 14 november. Vrijdag was de hinder op de dienstverlening door bus en tram volgens De Lijn “zeer groot”. De hinder was te vergelijken met die op donderdag, toen slechts een op de vijf kusttrams en drie op de vijf bussen reden. Hoe groot de impact de komende stakingsdagen zal zijn op de dienstverlening is niet duidelijk.

Dit weekend toch hinder

De hinder voor bus- en tramreizigers lijkt dit weekend volgens De Lijn eerder beperkt te zullen zijn. Aanvankelijk leek het erop dat er dit weekend geen hinder zou zijn, maar dat is ondertussen dus gewijzigd. Op zaterdag en zondag lijkt de staking vooral voelbaar te zullen zijn op de busdiensten in de Westhoek en in de regio Brugge. Op de kusttram en op het overige busvervoer aan de kust en in de regio’s Kortrijk en Geluwe lijkt er dit weekend nauwelijks impact te zijn.

Vanaf dinsdag minder problemen

Naar verwachting zullen twee op de tien bussen niet rijden in de Westhoek en in regio Brugge. Datzelfde scenario lijkt zich in de Westhoek te herhalen op maandag en dinsdag. Bij het overige busverkeer aan de kust, in Brugge en in Kortrijk en bij de kusttram zal er vermoedelijk een op de tien ritten niet uitgevoerd worden op maandag. Op dinsdag zou de hinder normaal gezien verder moeten afzwakken, waardoor er bij de kusttram en het busverkeer aan de kust nog minimale hinder zou zijn. Ritten die niet gereden kunnen worden door stakende chauffeurs, zullen meteen uit de routeplanner van De Lijn gehaald worden.