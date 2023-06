Ook dit is het BK: Top Interieur blijft gesloten, winkels op de Bosmolens gaan niet open en uitbaters De Stadstuin overnachten in hun restaurant

Winkels, restaurants of andere zaken die te midden het parcours van het BK liggen, voelen zich genoopt om te sluiten tijdens het BK wielrennen.

Jan Vanhulle van Isogym (Stationsstraat) houdt zijn gym gesloten wegens te moeilijk bereikbaar. In de restaurant De Stadstuin in de Marktstraat waren ze wat verrast door de impact van het BK. “Wij dachten toch wel op een of andere manier bereikbaar te zijn, maar dat blijkt nu enkel te voet te kunnen. Hadden we het geweten, we hadden meteen gesloten. Maar er waren al wat reservaties en misschien stapt er ook wat wielervolk binnen. Omdat wij ‘s morgens al niet bij onze zaak geraken, zullen we er voor een keertje overnachten. De luchtmatras ligt al klaar”, lacht Jasper Soubry.

Voor de meeste horecazaken is het BK een opsteker, maar niet voor Salons Gistelhove in Emelgem. “Ja, toch wel een streep door onze rekening. We hadden ruimte voor twee feesten en ook ons restaurant moet nu de deuren gesloten houden, we zijn immers niet bereikbaar”, zegt Hans Verkarre.

Aan de andere kant van Izegem houdt ook Top Interieur, normaal een trekpleister op zondag, voor een keertje de draaideur dicht. “Ook hier in de straat is geen verkeer toegestaan”, klinkt het.

Op de Bosmolens reageerden enkele handelaars wel verrast. De lokale ronde passeert er niet, maar de renners – zowel bij dames als heren – nemen er wel de start. Via de Burgemeester Vandenbogaerdelaan trekt het peloton naar de Meensesteenweg en zo richting Sint-Eloois-Winkel en Gullegem. Er geldt in de Meensesteenweg niet enkel een parkeerverbod van 6 tot 14 uur. “Maar vanaf 9 uur is er ook geen verkeer toegestaan”, klinkt het bij Bakker Jan Dierickx Visschers. “We moedigen onze klanten aan om voor 9 uur te komen en wie later komt kan op het Ter Beursplein parkeren.”

Enkele andere zaken langs diezelfde weg zoals Aquafish, Krias en De Moestuin houden al zeker de deuren gesloten. “We zijn niet te bereiken.” Multi Bazar (Roeselaarsestraat) blijft wel open tot 11.45 uur en is bereikbaar via de kant Roeselare.