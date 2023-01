Ook bij invoering zone 30 komt er geen zebrapad in de Ooststraat in Roeselare

Binnenkort wordt zone 30 ingevoerd in het centrum van Roeselare. Justine Pillaert vroeg op de gemeenteraad om dan werk te maken van een zebrapad. Daar gaat de meerderheid niet op in. “Voetgangers kunnen overal blijven oversteken, op voorwaarde dat het veilig kan”, aldus schepen Stefaan Van Coillie.

“In de Ooststraat rijden we vanaf september maximaal 30 kilometer per uur. Vanaf dan kunnen voetgangers reglementair oversteken op elk punt in de straat”, stelt Justine Pillaert (N-VA). “Dat wil dus zeggen dat er in het verleden, en het komend half jaar, echter geen oversteekplaatsen voor voetgangers voorzien zijn. Bij een aanrijding zijn zij dus in overtreding? Zeker op donkere momenten zijn voetgangers bovendien echt niet goed zichtbaar in onze populaire winkelstraat. Mensen verwachten te voet bij het oversteken ook geen fietsverkeer uit beide richtingen. Dat alles blijft voor gevaarlijke situaties in de Ooststraat zorgen. Is er voor de komende maanden een plan om voetgangers veilig te laten oversteken in afwachting van de zone 30?”

Reglementair

Schepen Stefaan Van Coilliei (CD&V): “In de Ooststraat is er momenteel inderdaad geen zebrapad. Dat betekent dat voetgangers overal reglementair mogen oversteken, maar voorrang heb je per definitie niet. Wanneer we zone 30 invoeren zal er niets veranderen aan de reglementering. Als voetganger mag je overal oversteken, maar wel op voorwaarde dat dit in veilige omstandigheden kan gebeuren. Een nieuw zebrapad is daarom niet nodig. Het is moeilijk om een goede locatie te bepalen ook.”