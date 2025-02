Ook ANWB springt mee op kar van provincieraadslid Himpe: “Frans milieuvignet aanvragen, moet ook in het Nederlands kunnen”

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai stuurde onlangs, op verzoek van Izegems provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA), een schrijven naar de bevoegde Franse minister en de Préfect van la Région Hauts-de-France. Daarin vraagt de Eurometropool de toevoeging van een Nederlandstalig aanvraagformulier op de officiële Franse website voor het verkrijgen van een milieuvignet. Ook de Nederlandse ANWB springt nu op de kar.

Sinds 1 januari 2025 is het in heel wat meer Franse steden en regio’s verplicht om een milieuvignet op de voorruit van het voertuig te kleven. Dus ook voor iedereen die de grens oversteekt naar Halluin, Wervicq-Sud of Neuville-en-Ferrain of richting populaire hypermarkt Auchan.

Het vignet moet zichtbaar op de voorruit worden geplaatst, anders riskeer je een boete van 68 euro. De zogenaamde Crit’Air-sticker kost bij de Franse overheid 3,11 euro plus nog eens 1,80 euro verzendkosten. De aanvraag kan online, maar daar knelt precies het schoentje: de officiële website is alleen maar in het Frans, Engels of Duits te raadplegen.

Verwonderd

Daarom spoorde provincieraadslid Himpe de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai aan om de website ook in het Nederlands beschikbaar te maken. “Wie zoekt in het Nederlands, komt vaak op websites die de sticker tegen een veel hogere kostprijs aanbieden”, weet Kurt Himpe. “Dit kan niet de bedoeling zijn. Het milieuvignet aanvragen moet via de officiële weg ook in het Nederlands kunnen.”

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai schaarde zich al achter het pleidooi van het Izegemse provincieraadslid. De organisatie stuurde een schrijven naar de bevoegde Franse minister en de Préfect van la Région Hauts-de-France. Daarin vraagt de Eurometropool de toevoeging van een Nederlandstalig aanvraagformulier op de officiële Franse website voor het verkrijgen van een milieuvignet. “Martine Aubry, de burgemeester van Rijsel, was verwonderd dat er op de officiële website geen Nederlandstalige versie ter beschikking is terwijl de Eurometropool een voorbeeld moet zijn van samenwerking tussen Vlaanderen, Frankrijk en Wallonië”, aldus Himpe.

Ook belangrijk voor Nederlanders

Ook de ANWB mengt zich nu in het debat. Deze Nederlandse organisatie voor verkeer en toerisme met meer dan vijf miljoen leden, steunt het pleidooi en nam contact op met Kurt Himpe om de krachten te bundelen en bijkomende stappen te ondernemen bij de Franse overheid. “Niet alleen voor Belgen, maar ook voor Nederlanders is Frankrijk een belangrijk vakantiebestemming. We steunen de vraag voor een Nederlandstalige versie om de belangen van de Nederlandse toeristen te behartigen en willen extra druk zetten om dit in orde te krijgen”, zegt senior advisor public affairs Mike Pinckaers van de ANWB.

Ook in Nederland zijn er immers meldingen van websites die meer aanrekenen voor een milieuvignet dan de ongeveer 5 euro via de officiële Franse website. “Het taalprobleem brengt veel aanvragers in Nederland in moeilijkheden. Ik ben tevreden met de bijkomende steun voor mijn pleidooi en hoop dat de Franse overheid snel werk maakt van een Nederlandstalig aanvraagformulier”, besluit Kurt Himpe.