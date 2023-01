Onveilige balkonrotonde en fietspad wordt zwembad in Brugge door aanhoudende regenbuien

De aanhoudende regen begint nu toch zijn tol te eisen in Brugge. Fietsers voelen zich niet meer veilig an de balkonrotonde in Sint-Michiels en het fietspad in Male is omgetoverd in een zwembad.

De Brugse Ilse Coopman uitte donderdag op Facebook haar bezorgdheid over de balkonrotonde in Sint-Michiels: “Een ongeziene situatie deze morgen toen ik met mijn fiets aan de balkonrotonde passeerde. Het water kwam zeker 30 cm hoog, over bijna de hele oppervlakte.”

“Een fietser die het toch waagde om erdoor te rijden, zat met zijn fietswiel al halverwege in het water. Het is een onveilige situatie, want sowieso is het daar ‘s morgens al een kluwen van elkaar kruisende fietsers en voetgangers. Nu moest iedereen op een kleine strook aan de rand doorgang vinden, omdat het grootste gedeelte blank staat.”

Het bericht op Facebook over de balkonrotonde

Gemeenteraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) beloofde al deze onveilige situatie meteen te zullen aankaarten bij het Brugge stadsbestuur én zal vragen om dringend maatregelen te nemen.

Geen rioolputjes

In Male stond het fietspad in het verlengde van de Dekenstraat onder water. Een bewoner belde de brandweer op, met de mededeling dat het water tot in zijn tuin liep en zijn tuinhuisje onder water zette. De pompiers liepen het hele traject van het fietspad af en moesten vaststellen dat er geen enkel rioolputje was om het overtollige water af te voeren.

Twintig jaar geleden werd bij de aanleg van het fietspad een gracht gedempt. Bij regenbuien staan het pad en de aanpalende groenstrook vaak onder water, tot in de tuinen. Komt nu pas aan het licht dat de aannemer de installatie van de waterafvoer indertijd vergeten is? Wie is verantwoordelijk voor deze flater?