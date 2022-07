Ontsluitingsweg rond Moen en Heestert stap dichterbij

De Vlaamse Regering heeft de startnota goedgekeurd voor het gewestelijk RUP waarmee de ontsluitingsweg voor het centrum van Heestert, het bedrijventerrein Trekweg Moen en Imog en voor het bedrijventerrein van Avelgem eindelijk concreet in zicht komt.

Dit is het resultaat van een half jaar overleg in het planteam waarvan de gemeentebesturen van Avelgem en Zwevegem actief deel uitmaakten. Concreet betekent dit dat het Vlaamse Gewest aan het stuur van het ruimtelijk proces blijft en ook instaat voor de volledige financiering van het project.

In de startnota worden twee mogelijke trajecten weerhouden die beiden vertrekken vanaf de Keiberg, richting de Zwarte Brug en de Kraaibosstraat om vervolgens langs de Oeverlaan de N353 in Bossuit te bereiken. Een belangrijk onderdeel is ook het herstel van de natuur ter hoogte van de huidige voorlopige ontsluiting van de Imog-site langs de Vaarttaluds.

Infocampagne

Vanaf augustus start een brede informatiecampagne en op 27 september zal een infomarkt ingericht worden in het ontmoetingscentrum Tap te Moen en op 29 september in Spikerelle te Avelgem. Indien alles verder volgens schema verloopt zou de eerste spadesteek nog in 2024 moeten kunnen geplaatst worden.

De gemeentebesturen van Zwevegem en Avelgem zijn bijzonder blij dat de samenwerking met de Ministers Zuhal Demir (Ruimtelijke Ordening ) en Lydia Peeters (Openbare Werken) en hun administraties zo vlot verloopt.

(GV)