Ontdubbeling van de drukke expresweg N58 in Geluwe komt in een stroomversnelling

Het aanslepend dossier rond de drukke expresweg N58 in Geluwe waar het komt tot een ontdubbeling van tweevaks naar viervaks en de aanleg van twee fietstunnels, komt in een stroomversnelling. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan het Milieueffectrapport. Daarnaast zou tegen de komende zomer een aanvraag voor omgevingsvergunning worden ingediend. De eigenlijke opstart wordt voorzien voor 2024, op voorwaarde dat de procedures vlot verlopen.

Met de ontdubbeling van de N58 wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het fileprobleem op de afrit 2A van de A19 in Geluwe en de file op de gewestweg in de Menenstraat (N8) te Geluwe aanpakken. Om de doorstroming te verbeteren wordt het kruispunt aan de N8 met de N58 aangepast van nu een rotonde naar een lichtengeregeld kruispunt. Het kruispunt met de Ringlaan (N338) wat verderop wordt dan weer een turborotonde met voorsorteerstroken.

Menen-West

Ook de buurgemeenten Wervik en Menen zien de ontdubbeling van de N58 graag gebeuren omdat er plannen zijn om naast de N58 een nieuw regionaal bedrijventerrein Menen-West aan te leggen. Tegen die plannen is er veel protest van de omwenden op wijk De Koekuit in Menen. “Het project waarbij het komt tot viervaks moet een betere bereikbaarheid Menen-West inhouden”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

“Met de aanleg van extra rijwegen op de N58 verhogen we niet alleen de verkeersveiligheid, maar lossen we ook het fileprobleem deels op. “Bovendien geven we met dit project ook nieuwe economische kansen aan de regio door de doorstroming naar het regionaal bedrijventerrein.”

Verdere positionering

Menen en Wervik voeren al sedert de vorige legislatuur besprekingen met de wegbeheerder AWV. “Deze noodzakelijke infrastructuurwerken en de bijkomende investeringen in verkeersveilige fietsverbindingen dragen bij tot de verdere positionering van stad Menen als strategische investeringslocatie”, benadrukt burgemeester Eddy Lust (Open Vld). “Dit zowel voor bedrijven als particulieren die hier terechtkomen in een goed ontsloten stad vlakbij de autostrades en beschikkend over heel wat faciliteiten. We zijn dan ook zeer dankbaar dat minister Peeters en AWV de nodige middelen en expertise voorzien om deze werken te realiseren.”

“De ontdubbeling van de N58 is voor Wervik van primordiaal belang”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Op die gewestweg gebeurden de voorbije jaren al heel wat ongevallen, helaas zelfs met dodelijke afloop. Ik ben verheugd dat de Vlaamse overheid nu concrete stappen zet om die weg veiliger te maken.”

Fietstunnels

Voor dit dossier werkt AWV nu een Milieueffectrapport uit, waarbij gekeken wordt naar de mogelijke consequenties die de werken op het milieu kunnen hebben. Op vraag van de stad Wervik en de provincie komen er ook twee nieuwe fietstunnels. Eén fietstunnel komt er ter hoogte van de Geluwebeek in het verlengde van het fietspad dat reeds aangelegd werd maar doodloopt aan de expresweg. De tweede fietstunnel wordt aangelegd ter hoogte van de Koekuitstraat. De bestaande fietstunnels ter hoogte van de N8 worden verlengd voor de herinrichting van het kruispunt.