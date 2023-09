Ondertekening charter Zwaar Verkeer voor veiligere schoolomgevingen

In het gemeentehuis van Hooglede werd door verschillende grote bedrijven het charter Zwaar Verkeer ondertekend. Tijdens de gemeenteraad van 26 juni 2023 werd het charter al goedgekeurd, om zo veel mogelijk zwaar verkeer uit de schoolomgevingen te weren tijdens de spitsuren voor en na schooltijd. De bedoeling is om de gemeente maximaal bereikbaar en leefbaar te houden.

“In de Week van de Mobiliteit willen we het belang van veilige schoolomgevingen extra in de kijker zetten. Daarom nodigden we verschillende grote bedrijven uit om het charter te ondertekenen in aanwezigheid van het schepencollege, gemeenteraadsleden, schooldirecties, leden van de verkeerscommissie en gemachtigd opzichters. We zijn heel blij met de talrijke opkomst van verschillende grote bedrijven in onze gemeente. Ze ondertekenden niet alleen mee, maar staan er ook achter en streven erna dit charter na te komen. We gaan samen voor een zo weinig mogelijk zwaar verkeer in de schoolomgevingen tijdens de schoolspitsmomenten”, aldus schepen Julie Misplon. (EVG/foto EVG)