Onderbroekenlol bij verkeersomleiding Maalse Steenweg in Brugge

Een verkeersomleiding voor werken in Brugge doet automobilisten twee keer met de ogen knipperen. Een grappig bord is opgedoken langs de Maalse Steenweg in deelgemeente Sint-Kruis, aan het kruispunt met de Prins Leopoldstraat en de Assebroeklaan.

De schrijver maakte wellicht per ongeluk een spelfoutje. Ofwel hadden de collega’s hem of haar uitgedaagd. Het valt ook niet uit te sluiten dat er in de Sint-Kristoffelstraat wel degelijk een lading onderbroeken de weg verspert.

In elk geval trekt het bord langs de drukke Maalse Steenweg de aandacht van de chauffeurs. En dat is en blijft natuurlijk de hoofdbedoeling van een dienstmededeling. (RJ)