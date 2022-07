Onbekende laat auto twee uur lang draaien in Oostende: “Hij kan zijn sleutels komen halen bij de politie”

Donderdagavond liep er bij de politie van Oostende een opvallende melding binnen.

Vanuit de Karel Janssenslaan werd omstreeks 23:00 uur melding gemaakt van een stilstaande personenauto waarvan de motor al een tweetal uur draaide. Er was echter geen bestuurder of passagier in de buurt, de deuren waren niet slotvast.

De bestuurder kon ondanks verwoede pogingen niet bereikt worden. “De collega’s de motor stil en sloten het voertuig af. De bestuurder/eigenaar mag de sleutels komen halen in ons hoofdkantoor”, geeft Timmy Van Assche van Politie Oostende mee.