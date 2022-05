Onbekende aan de haal met nieuwe borden zone 30 in Lauwe

Sinds afgelopen zondag is een groot deel van het centrum opgenomen in het nieuwe verkeersveiligheidsplan van Menen, waardoor de maximumsnelheid er beperkt is. Het stadsbestuur belooft alvast de borden snel te vervangen. Al plaatste een grapjas ze reeds te koop op het internet.

‘1 objectief: het aantal verkeersongevallen en vooral de slachtoffers die daaruit voortvloeien tot nul gaan herleiden!’ Het stadsbestuur maakt duidelijk dat verkeersveiligheid meer is dan alleen maar een hippe slogan en transformeerde het centrum van Lauwe, net zoals een deel van Rekkem en het gros van de Meense binnenstad om tot één grote zone 30.

Het plan zorgde er niet alleen voor dat de snelheid omlaag ging, het ontketende ook een ongeziene discussie zowel online als op straat. Voorstanders van de nieuwe zone loven de daadkracht van het stadsbestuur en het idee dat voetgangers en fietsers zich nu heel wat veiliger kunnen verplaatsen. Tegenstanders hekelen dan weer de heksenjacht die enkel automobilisten viseert en vrezen dat dit voor eindeloze vertragingen en fileleed zal zorgen.

Prioriteit

Een of meerdere onbekenden lieten hun ongenoegen dan ook op een wel erg directe manier blijken. Op niet minder dan vier plaatsen in Lauwe gingen ze er aan de haal met de nieuwe borden. Bevoegd schepen Patrick Roose (Vooruit), de drijvende kracht achter het project, reageerde ondertussen teleurgesteld maar is alvast niet van plan de armen te laten zakken. In een reactie liet hij reeds weten dat de borden zo snel mogelijk zullen worden vervangen en dat de verkeersveiligheid nog steeds een absolute prioriteit blijft.

Enkele grapjassen boden het stadsbestuur ondertussen al een helpende hand. Op zoekertjessite 2dehands.be werden de ontvreemde borden voor een prikje te koop aangeboden. Met de niet mis te verstane boodschap ‘Stock kan vlug aangevuld worden’ wordt het duidelijk dat de discussie over de zone 30 nog lang niet van de baan is.