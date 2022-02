Onbegrip over circulatieplan

Het schepencollege van Brugge heeft beslist om in de Vijversdreefwijk een verkeerscirculatieplan te voorzien. Het plan, dat ingaat op 19 april, stuit meteen op onbegrip.

Volgens burgemeester Dirk De fauw houdt de stad rekening met de 116 opmerkingen die binnenkwamen over verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid. Er zou volgens het plan beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd worden in negen verschillende straten in Male. Het gaat om de Lodewijk van Malestraat, De Linde, Pijpeweg, Vijversdreef, Vuurkruisenlaan, Beukenlaan, Vijversgracht, Bos en Lommer en de Puienbroeklaan.

Een aantal zelfstandigen uit die straten vreest minder klanten te zullen zien door de omlegging terwijl anderen wijzen op de extra verkeersdruk die er zal komen in een aantal andere straten. Het stadsbestuur wil rekening houden met de klachten van de bewoners. In september vorig jaar werd reeds een inspraakvergadering gehouden en toen is gebleken dat de klachten voornamelijk uit de Vijversdreef komen. Het betreft een zijstraat van de Maalsesteenweg die gebruikt wordt om richting Malehoek te rijden. Het is een sluipweg geworden. Toen hebben andere Malenaars voorgesteld om snelheidscontroles te houden en te voorkomen dat er te veel zwaar vervoer gebruik maakt van de straat.

“Wij hebben bij deze beslissing rekening gehouden met alle opmerkingen want de aanwezigen kwamen uit de hele wijk. Enkel met deze invoering van beperkt eenrichtingsverkeer kunnen wij de wijk ontlasten en verkeersveiliger maken”, stelt de burgemeester. Op sociale media zijn de commentaren alvast niet mals. Heel wat bewoners zien het niet zitten om telkens extra te moeten omrijden voor boodschappen of andere verplaatsingen.

(SR)