Omstreden knip tussen Marke en Bissegem wordt teruggedraaid

Vanaf woensdag 19 februari wijzigt de verkeerssituatie in de Driekerkenstraat in Bissegem. Tweerichtingsverkeer wordt opnieuw mogelijk en een systeem met verkeerslichten wordt geïnstalleerd om tijdens piekmomenten auto’s vanuit Marke slechts druppelsgewijs door te laten.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om eenrichtingsverkeer richting Marke in te voeren, waardoor doorgaand verkeer van Marke naar Bissegem niet meer mogelijk zou zijn. Deze maatregel – om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te garanderen – had echter onvoldoende draagvlak en bleek geen oplossing.

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, Trui Steenhoudt (N-VA), heeft bij haar aanstelling het dossier onmiddellijk herbekeken op basis van objectieve gegevens. “Ik bezocht de omgeving op verschillende tijdstippen, zowel tijdens piek- als daluren, en ging in gesprek met de schooldirectie, buurtbewoners en andere betrokkenen. Alle bezorgdheden en meldingen van burgers werden zorgvuldig geanalyseerd, de historiek van het dossier werd doorgenomen en ik heb nieuwe verkeersmetingen en tellingen laten uitvoeren.”

Uit deze analyse bleek dat de verkeersveiligheid en doorstroming tijdens piekmomenten extra maatregelen vereisen. Fileopbouw hinderde de werking van de fietszone en leidde tot onveilige situaties. Verder werd vastgesteld dat er tijdens daluren geen verkeersproblemen zijn, waardoor doorgaand verkeer vanuit Marke mogelijk blijft. Het stadsbestuur heeft daarom beslist deze maatregel terug te draaien en een andere oplossing uit te werken.

Dynamische verkeersfilter met verkeerslichten

De grootste uitdaging was het vinden van een oplossing voor de piekmomenten, wanneer te veel wagens tegelijk van Marke naar Bissegem rijden. Dit zorgt niet alleen voor fileopbouw in de Driekerkenstraat, maar belemmert ook de doorstroming naar de Meensesteenweg, wat leidt tot langere wachttijden.

Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te garanderen, heeft het stadsbestuur besloten het tweerichtingsverkeer in de Driekerkenstraat te behouden, maar met gerichte maatregelen om piekverkeer te reguleren: een nieuw verkeerslichtensysteem aan de Leiebrug.

Dynamische tijdsschema’s zorgen voor een flexibele regeling die is ingesteld volgens de verkeersdrukte. Wanneer de doorstroming van de Driekerkenstraat richting Meensesteenweg tijdens piekmomenten stagneert, zullen de lichten zo afgesteld worden dat wagens slechts gefaseerd kunnen doorrijden vanuit Marke. Hierdoor wordt filevorming beperkt en blijft de fietszone veilig en functioneel.

Dit moet doorgaand verkeer vanuit Marke via de Driekerkenstraat ontmoedigen op momenten dat de verkeersdrukte het hoogst is. Zo blijft de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de Driekerkenstraat en omgeving gewaarborgd.

Werken in Driekerkenstraat bijna afgerond

De aanpassing van het verkeersplan sluit aan op de herinrichtingswerken in de Driekerkenstraat die hun voltooiing naderen. De werfsituatie, oorspronkelijk gepland tot eind maart, wordt vroeger opgeheven. De straat kreeg een kwaliteitsvolle heraanleg met verbrede voetpaden voor meer wandelcomfort, extra ruimte voor terrassen en vergroening, behoud van parkeerzones voor handelaars en een inrichting als fietszone voor de veiligheid van de fietsers.

Verder onderzoek en optimalisatie

De komende maanden zullen mobiliteitsexperts van Stad Kortrijk samen met specialisten van het Agentschap Wegen en Verkeer de doorstroming continu evalueren en de dynamische tijdsschema’s verder verfijnen.

Daarnaast wordt de situatie in de Driekerkenstraat voortdurend gemonitord en worden verkeersmetingen uitgevoerd om de impact van de verkeerslichten te evalueren. Mogelijke flankerende maatregelen worden onderzocht en ook de opening van de Trompetaansluiting wordt in de analyse meegenomen.

“Het uitgangspunt blijft de veiligheid van de kinderen en de leefbaarheid van de buurt. Het komende jaar zullen we op basis daarvan blijven evalueren en bijsturen”, besluit burgemeester Ruth Vandenberghe.

De definitieve verkeerslichteninstallatie wordt voorzien tegen eind 2025, met een geoptimaliseerde verkeersregeling op basis van alle verzamelde data en metingen. Meer info op www.kortrijk.be/bissegem.