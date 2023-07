Omstreden afslag Expresweg in Waregem blijft definitief open: “Vlotter en veiliger”

De afslag van de Expresweg (N382) naar de Eikenlaan in Waregem blijft definitief open. Binnenkort starten er werken om aparte stroken te creëren, wat de verkeersveiligheid moet verhogen.

Op 28 juni verleende minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de noodzakelijke aanpassingswerken aan het kruispunt van de Expresweg (N382) en de Eikenlaan in Waregem. Dat meldt N-VA Waregem. Over die afrit was drie jaar geleden veel te doen, omdat het Agentschap Wegen en Verkeer de afrit wou afsluiten. Oppositieraadslid Sophie Demeulenaere trok daarover aan de alarmbel in de gemeenteraad van juni 2020. “Deze weg is een cruciale route”, zei ze. “Als men de weg sluit, zal het verkeersinfarct op de Gentseweg alleen maar groter worden.”

Alternatieve oplossing

Ook de meerderheidspartij CD&V kon zich niet vinden in de plannen, die bedoeld waren om de verkeersveiligheid op de Expresweg te verhogen, en zette alles op alles om ze tegen te houden. Een proefopstelling toonde aan dat de sluiting tot lange files leidde in omliggende straten. Burgemeester en Vlaams Parlementslid Kurt Vanryckeghem nam contact op met minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Hij vroeg én kreeg een alternatieve oplossing in december 2020.

Nu is die dus rond. “Ik was heel erg blij dat we recent via minister Demir vernamen dat de omgevingsvergunningen verleend werden en dat het Agentschap Wegen en Verkeer de aanbesteding voor de werken kan starten”, zegt Demeulenaere. Zoals ze voorstelde, wordt er een extra afslag- en invoegstrook aangelegd. Omdat de veiligheidsstrook en het fietspad wat opschuiven, moeten enkele bomen en een struik wijken. Ook een gracht langs het traject moet gedempt of ingebuisd worden.

Vlotter en veiliger

“Dit project gaat ervoor zorgen dat de afwikkeling van het verkeer vlotter en veiliger zal verlopen. Afrijdende wagens kunnen het doorgaand verkeer niet meer hinderen. Ook oprijdend verkeer kan daarbij vlotter verlopen”, zegt fractieleider Michiel Vandewalle nog. “Deze ingrepen hebben een positief effect op de verkeersveiligheid ter plaatsen, maar ook op de doorstroming op de N382 zelf.”