Omgeving Sky Towers in Oostende open voor publiek: nieuwe parking in gebruik genomen

Met de opening van de publieke parking Sky aan de Leopold 3 laan in Oostende werd een nieuwe stap gezet in het Sky District. Ook de omgeving is gedeeltelijk klaar en wordt met ‘Oostende voor Anker’ opengesteld.

De ondergrondse parking met ingang aan de Leopold 3 laan biedt plaats aan 153 auto’s. De publieke rotatieparking werd door Vastgoedgroep Degroote voor 30 jaar in concessie gegeven aan Indigo-Neo, die ook andere rotatieparkings in de badstad beheert. Een maandabonnement kost 178 euro, maar er kan ook betaald worden per uur. Prijzen daarvan zijn niet bekend. “Deze rotatieparking is gescheiden van de bewonersparking met 485 plaatsen”, zegt David Degroote.

Omgeving toegankelijk

Ook een groot deel van de omgeving van het Sky District is aangelegd. Het gaat om het gedeelte van Degroote zelf. Dat zal binnenkort worden overgedragen aan de stad. De stad vervolledigt nu de omgeving aan de kant van het Ernest Feysplein en de kant van de Brandariskaai (station). “De zone zal nu in functie van Oostende voor Anker gedeeltelijk opengesteld worden. Nadien gaat die weer dicht en werkt de stad haar gedeelte af. Dat zal wellicht tegen oktober klaar zijn”, duidt David Degroote.

Tweede toren

Inmiddels verrijst ook de tweede Sky Tower. De werken zijn aanbeland op de vijfde verdieping en zullen klaar zijn tegen zomer 2025. “Ook het hotel en de volledige omgevingsaanleg zal klaar zijn tegen het najaar van 2025”, luidt het.

Op de hele site zullen tegen dan 500 appartementen, 120 hotelkamers en 3.000m² handels- en kantoorruimtes zijn.