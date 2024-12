Oekene adviseert Tom Waes: “Drink en bel De LINK”

De LINK, de collectieve dorps-bob, rijdt dit weekend weer uit naar aanleiding van de Rumbeekse kerstmarkt. Of het busje ook op oudejaarsavond mensen met een glaasje op zal vervoeren, is nog niet zeker.

Het idee van De LINK ontstond jaren geleden tijdens de Gardeboefeesten. “Op dit volkse feest wordt het bierdebiet alle eer aangedaan”, vertelt initiatiefnemer Joris Olivier (70). “De inrichters hebben hun verantwoordelijkheid genomen en zorgden voor een gratis dorps-bob die pendelde in een straal van tien kilometer rond Oekene. Wie beschonken zijn wagen moet achterlaten, kan bellen naar de LINK-chauffeur om zich naar huis te laten voeren en ook om ‘s anderendaags de wagen weer op te halen. We hebben toen het concept uitgebreid naar alle weekends van het jaar. Het werd een volwaardige lokale vervoersdienst als link met de Lijn en de trein, als klusbus en boodschappendienst voor senioren of als collectieve bob. Inmiddels heeft zowat elke Oekenaar het nummer 0474 71 41 14 in zijn telefoon zitten. Helaas moeten onze vrijwillige chauffeurs sinds twee jaar heel wat oproepers teleurstellen. Ons minibusje werd in Rumbeke op het kruispunt met de Armoedestraat onherstelbaar aangereden door… jawel, een dronken bestuurder. Die had beter op onze bus gezeten.”

Crowdfunding

“Het LINK-bestuur doet er nu alles aan om een nieuw busje te kopen om weer zeven op zeven paraat te staan. Voorlopig huren we er af en toe eentje. Dit weekend rijdt De LINK weer uit ter gelegenheid van de kerstmarkt in Rumbeke. Gebruikers betalen een halve euro per kilometer. We zijn ook druk bezig om ritten te regelen op oudejaarsavond. Het is vooral een financiële aangelegenheid. Busjes huren kost een aardige duit en als we een nieuw busje kopen, moet dat een elektrisch voertuig zijn. Ook dat is duur. We denken aan een crowdfunding, benefietconcerten of we gaan van deur tot deur in Oekene met de bedelstok, en we zoeken nog wat grote sponsoren. Vrijwillige chauffeurs hebben we in overvloed, zodat ze maar om de tien weken een weekend beschikbaar moeten zijn.”

Tom-BOB

“Als we ons nieuwe LINK-busje hebben, willen we graag Tom Waes LINK-peter maken. We dopen hem dan tot TOM-BOB, de patroonheilige met een BOB-aureool op een troon toastend met een Bacchus”, lacht Joris. “Het zou een mooie geste zijn, een aanvulling ook op de vele ontradingscampagnes in verband met alcohol achter het stuur en een beetje boetedoening voor zijn misstap.” (BCR)

