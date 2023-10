Nu paaltjes, straks flitspalen: definitieve oplossing voor patattenweg in Mesen en Wijtschate in de maak?

Stilaan maar zeker wordt werk gemaakt van een betere verkeersdoorstroming op de N314 of de patattenweg in Mesen (Steenstraat) en Wijtschate (Komenstraat). Deze week werden paaltjes gemonteerd op het voetpad door de gemeente Heuvelland. Op die manier kan er daar niet meer op het voetpad gereden worden door voertuigen bij het kruisen. Aanstaande maandag licht burgemeester Sandy Evrard het plaatsen van de aangekondigde flitspalen toe.

De verkeerschaos zorgde al meerdere malen voor verhitte gesprekken tussen de beide bevoegde burgemeesters van de doorgangsweg tussen Nieuwkerke en Waasten, de twee dorpen waar het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes een vestiging heeft.

Maatregelen

Recente maatregelen brengen nu wat rust. Aan beide kanten werden eerder al wachtplaatsen voorzien dicht aanleunend bij een zijstraat waar op een veilige manier kan gewacht worden om elkaar te kruisen. Voor de Wijtschaatse inwoners langs de gewestweg N314 werd een toegangsweg naar de achterkant van de woningen aangelegd. Zo kunnen tot 30 auto’s van de openbare weg verdwijnen. De toegangsweg werd aangelegd via de opritlaan van de privéparkings en voert dan in een linker- en rechterstrook naar de woningen.

Op het voetpad in de Komenstraat werden nu ook paaltjes geplaatst. En straks treden ook de flitspalen in werking. Een eerdere voorziene trajectcontrole werd niet weerhouden, die was niet haalbaar. Voor een trajectcontrole is er minstens 500 meter nodig en die afstand is er niet.