Nu ook oplichtende snelheidsborden in Stavele: “Alle beetjes helpen”

Omdat de bewoners van de dorpskern in Stavele vinden dat er te snel gereden wordt in de IJzerstraat en Zwanestraat, vraagt Stavele het gemeentebestuur al een tijdje naar extra maatregelen. Sinds vrijdag 28 juli wijzen twee oplichtende borden de automobilist op de snelheid.

In de dorpskernen van alle Alveringemse deelgemeenten mag er – in tegenstelling tot Veurne en Lo-Reninge – nog altijd 50 kilometer per uur gereden worden. Het langgerekte traject van de IJzerstraat en de Zwanestraat vormt daar een uitzondering op, omwille van de aanwezigheid van twee scholen die op zo’n vierhonderd meter van elkaar liggen: een grote school in de Zwanestraat en een kleine school in de IJzerstraat. Vanaf iets voorbij ’t Hof van Commerce tot voorbij de parking naast basisschool ’t Zwanenest is het een permanente 30 kilometerzone.

“Alle beetjes helpen”

Inwoners klagen bij het gemeentebestuur al langer aan dat automobilisten zich vaak niet aan de geldende snelheid houden. Inwoners plaatsten op een gegeven moment zelfs een eigen bord met in koeien van letters ‘30’ naast de weg. Het schepencollege nam lang de tijd om te bedenken wat men kon verbeteren. Uiteindelijk werd beslist om – analoog met deelgemeente Izenberge – aan het begin en op het einde van het traject een permanent oplichtend snelheidsbord te plaatsen. Het zijn dure borden, maar ze hebben wel een gunstig effect, horen we. Gemeentearbeiders Gino en Aske hebben op vrijdag 29 juli de borden geplaatst. Wie niet meer dan 30 rijdt, krijgt een groene opgestoken duim, wie sneller rijdt, een rode duim naar beneden.

Inwoner Herman Rombaut die in de IJzerstraat pal naast het bord woont, reageert tevreden. “Alle beetjes kunnen helpen”, stelt hij.

Kruispunt

Het gemeentebestuur besliste ook om het kruispunt Krombekestraat-Hondspootstraat her aan te leggen en veiliger te maken. Het bord ‘STOP’ verdwijnt en de ringweg rond het dorp – de Hondpootstraat die overgaat in de Krombekestraat richting Krombeke – wordt hoofdweg. Dit dossier wordt op het schepencollege van dinsdag 1 augustus besproken. (Anne Bovyn)