Nu Britse scholen terugkomen naar Ieper, vraagt raadslid betere signalisatie voor bussen in veranderde binnenstad

Sinds deze week lopen weer groepjes jongeren door Ieper met kenmerkende zakjes vol chocola: na twee jaar is de eerste Britse school terug en in hun zog volgt een groep Britse touroperators om de streek te verkennen. Voor bussen is een en ander veranderd in de binnenstad. Chocolatier en raadslid Peter De Groote vraagt om betere signalisatie. “Sommige bussen rijden zich vast bij de Lakenhallen.”

“Dit is een hoogdag voor ons”, zegt Peter De Groote (51), gemeenteraadslid voor CD&V en verkoper van chocolade. Vanuit het In Flanders Fields Museum aan de overkant van de Ieperse Grote Markt ziet hij na twee jaar weer Britse leerlingen van 13 en 14 jaar binnenkomen in zijn winkel.

“Wat een toeval, dit was de laatste Britse school op 14 maart 2020 en nu is het de eerste die terugkomt na de coronapandemie”, aldus De Groote. “Dit is goed nieuws voor elke ondernemer die werkt met Britse scholen, touroperators en toeristen.”

Promotiecampagnes

Want de Westhoek verwacht nu ook de andere scholen snel terug, met steun van Vlaanderen. “Met The Welcome Back to Flanders Fields Pass bieden we korting aan Britse bezoekers en we lanceren promotiecampagnes in het buitenland”, aldus Stef Gits, woordvoerder van Toerisme Vlaanderen.

“We houden deze week een trip voor veertig touroperators, die we door de streek gidsen.”

Betere signalisatie

De Groote roept het Iepers stadsbestuur op om betere signalisatie te voorzien in de stad voor Britse buschauffeurs. “Want in twee jaar tijd is Ieper sterk veranderd”, stelt hij. “De chauffeurs worden geconfronteerd met de baggerwerken bij de Menenpoort, een tekort aan parkeerplaatsen en onvoldoende bewegwijzering richting vaste parking bij het voormalig goederenstation.”

“Ik merk dat bussen doorrijden naar de voormalige drop-off zone van de Leet zoals voor de pandemie, maar nu worden ze geconfronteerd met de werken daar en rijden ze zich vast bij de Lakenhallen. Dat zorgt voor frustratie bij Britten én inwoners. Ik stel ook vast dat de drop-off zones bij de Menenpoort in de Kauwekijnstraat momenteel gebruikt wordt als vaste parkeerplek. We moeten duidelijkheid brengen, zeker nu.”

Duidelijkheid

Schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) verzekert dat elke touroperator de correcte info krijgt. “Het Hoornwerk is de vaste drop-off zone, de Kauwekijnstraat dient als reserve. Van zodra de baggerwerken voorbij zijn, verwacht ik dat alles veel duidelijker wordt. En er wordt opgetreden tegen wie zich niet aan de regels houdt”, aldus Desmadryl.

Touroperators als Galloway Coach Travel beloven alvast de komst van andere Britse scholen zoals vroeger, maar of de kaap van 2019 – 80.000 Britse scholieren – wordt gehaald, moet nog blijken.

