Nog steeds wachttijden tot 5 minuten: Spooroverweg alleen bij korte treinen vlugger open

Toen de werken aan het perron begonnen, werd gezegd dat de spooroverweg veel minder lang afgesloten zou zijn omdat de treinen konden doorrijden. Dat klopt slechts gedeeltelijk, want lange treinen staan nog altijd voor de afgesloten slagbomen waardoor ze dicht blijven. Enkel bij korte treinen vanuit Kortrijk gaan de slagbomen sneller open.

Alle treinreizigers zullen toegeven dat de werken aan het station een enorme verbetering zijn, want nu kunnen de reizigers door de verhoogde perrons zonder problemen op de trein stappen of van de trein het perron betreden. Positief is ook de tunnel. Op die manier moeten voetgangers en fietsers – zelfs bij regenweer – niet meer voor de gesloten slagbomen staan.

Toen de werken begonnen, werd er ook gezegd dat de slagbomen minder lang zouden gesloten zijn en dat het verkeer uit de Izegem, Kortrijk-, Gentstraat en het Stationsplein veel vlugger weer zou circuleren. Dat is maar gedeeltelijk waar. “Bij treinen die vanuit de richting Brugge komen, moet de spoorweg altijd toe blijven uit veiligheidsoverwegingen. Dat is logisch”, zegt burgemeester Kurt Windels (De Brug). “Stel je voor dat de slagbomen open staan aan de Izegemstraat en dat die trein zich plots in beweging zet richting Kortrijk, dan is dat helemaal geen veilige situatie. Voor de treinen vanuit Kortrijk is de vraag duidelijk gesteld om zo ver mogelijk door te rijden, maar je hebt korte en lange treinen en er bevindt zich daar een bepaald signaal. Enkel wanneer de laatste locomotief voorbij dat signaal geraakt, gaan de slagbomen weer open. Bij lange treinen blijft de spoorweg langer afgesloten. Korte treinen rijden wel door en dan heropenen de slagbomen al na anderhalve minuut. Bij langere treinen duurt dat vier à vijf minuten. De machinisten van lange treinen mogen nog ver doorrijden, maar ze moeten er wel voor zorgen dat de passagiers van de eerste wagons probleemloos van de trein kunnen aan het perron. Ze kunnen dus niet doorrijden tot aan de vaart. Wanneer het aantal reizigers blijft stijgen, dan zullen de treinen misschien nog langer worden.”

Nu heb je ieder uur twee treinen uit Kortrijk en twee uit Brugge die hier halt houden

Meer treinen

Volgens de burgemeester mag onze gemeente niet klagen over het treinverkeer. “We ijverden voor meer treinen. Vroeger had je één trein per uur die naar Kortrijk reed en één die naar Brugge reed. Nu heb je ieder uur twee treinen uit Kortrijk en twee uit Brugge, die halt houden in onze gemeente. Dat is positief voor de treinreizigers. Natuurlijk gaat de spoorweg dan ook meer dicht en dat is vervelend voor chauffeurs. De overheid wil nog meer mensen op de trein. Het treinverkeer zal dus in de toekomst eerder toenemen dan afnemen. Maar onze gemeente is goed bediend. Je kan hier zelfs de trein nemen, richting luchthaven zonder één keer te moeten overstappen.”

De verkoop van het station is nog niet afgerond. De gemeente deed een bod om dit gebouw aan te kopen en te integreren in de nieuwe omgeving aan het station. “We deden een bod, maar er kwam een hoger bod binnen. De NMBS besloot van een tweede ronde te organiseren. Ons bod moet binnen zijn tegen woensdag 18 januari. We wachten dus nog af”, besluit de burgemeester.