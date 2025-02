Nog steeds 11 voor 9: Kortrijkse stationsklok al dagenlang buiten werking

Net nu de spoorstaking volop bezig is, lijkt de klok op het stationsgebouw ook te staken. Die staat al dagen stil op elf voor negen, maar een oplossing is in de maak. “De klok is recent stuk gegaan. NMBS heeft materiaal besteld om het defect te herstellen. Dat is ondertussen geleverd en we hopen de klok zo snel mogelijk terug in werking te krijgen”, zegt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS.

De stationsklok van Kortrijk dateert uit 1956, het jaar waarin het huidige stationsgebouw werd geopend. Het oorspronkelijke station, geopend in 1840, onderging meerdere reconstructies, vooral na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. Het huidige modernistische gebouw, ontworpen door de Kortrijkse architect Pierre Albert Pauwels, werd in 1956 in gebruik genomen.