“Nog geen paniek nodig in 2025”: Busverbinding in Ettelgem onder druk door dalend aantal reizigers

De toekomst van de Ettelgembus wordt momenteel bekeken door het stadsbestuur. Het aantal reizigers vertoont een dalende trend, en de vaste chauffeur heeft aangegeven eind maart te stoppen. Hoewel het budget voor 2025 al is voorzien, onderzoekt het stadsbestuur nu alternatieve oplossingen. De focus ligt daarbij op het vinden van een goedkopere en efficiëntere manier om het busvervoer in stand te houden.

Het is een blauwe maandag en achter het stadhuis staat de Ettelgembus klaar om te vertrekken. Eddy Desmedt is vrijwilliger en bestuurder van het busje. “Op zich is het aangenaam om met de bus rond te rijden: prima merk en kwaliteit, en het is aangenaam om met de reizigers een babbeltje te slaan.” Het is veeleer toeval dat we Eddy spreken, want hij valt even in voor de vaste bestuurder. Die trekt eind maart echter de deur van het busje achter zich dicht. Toch is het niet om die reden dat de Ettelgembus vandaag centraal staat in het gesprek, het gaat om de toekomst van de dienstverlening.

Ingrijpen stadsbestuur

Begin 2024 ging bij openbare vervoersmaatschappij De Lijn een nieuw vervoersplan in voege. Het aantal lijnen en haltes werd grondig door elkaar geschud: op sommige plaatsen bracht dat verbetering, elders net het tegenovergestelde. Dat laatste was het geval in Ettelgem, waar buslijn 22 werd afgeschaft. Triny Barbier van horecazaak ’t Nestje, intussen raadslid namens Voor Oudenburg, ondernam actie en startte een petitie op die vrij snel meer dan 1.300 handtekeningen opleverde. Overleg met De Lijn bracht geen soelaas en in juni vorig jaar ondernam het stadsbestuur vervolgens zelf actie: het laste een eigen gratis busverbinding in met de intussen bekende naam, waardoor inwoners konden overstappen op de bussen richting Oostende, Brugge, Koekelare en Torhout.

Overleg met De Lijn

Oppositieraadslid Sofie Sanders van CDV+, die het dossier al van in het begin mee opvolgde, zette het busvervoer nu nog eens op de politieke agenda. “Er werd gecommuniceerd dat deze gratis bus alvast zeker tot eind 2024 zou rijden. Ondertussen zijn we 2025. Wat is de stand van zaken van de Ettelgembus?”

“We blijven zoeken naar goedkopere en efficiëntere manieren”

Randy Van Oyen (Voor Oudenburg), pas sinds begin januari als schepen bevoegd voor het dossier, zorgt voor duiding. “De bus stellen we nog altijd ter beschikking omdat we op dit moment nog geen andere oplossing hebben. In de vorige bestuursperiode werden al enkele pistes overlopen, zoals de samenwerking met andere gemeenten, maar ook daar was het resultaat ongunstig. Op 25 februari heb ik mijn eerste vervoersregioraad. De belangrijkste belanghebbenden uit alle bestuursniveaus zijn hier vertegenwoordigd, zoals het stadsbestuur, De Lijn en verschillende diensten van de Vlaamse overheid. Daar zal ik zelf eens luisteren naar wat de mogelijke pistes zijn. Voor de mensen die vandaag gebruikmaken van de bus is er geen paniek nodig: deze zit nog in het budget tot het einde van het jaar. Wat niet wil zeggen dat we naar een goedkopere en efficiëntere manier blijven zoeken.”

Offertes

Bij De Lijn werden al offertes opgevraagd, maar die liggen tussen de 70.000 en 200.000 euro, afhankelijk van ritten tijdens de dal- of piekuren. Opvallend: hoewel de petitie veel handtekeningen telde, ligt het aantal reizigers behoorlijk laag. In juli reed de bus 22 dagen voor 177 gebruikers, wat een gemiddelde van acht reizigers opleverde. In december zakte dat cijfer naar 103 gebruikers op twintig dagen tijd, goed voor een gemiddelde van slechts vijf reizigers. De reden voor die daling is moeilijk te achterhalen. Van juli tot en met december noteerde de stad gemiddeld zes reizigers (763 reizigers verspreid over 127 ritten).

Chauffeur stopt

Een ander probleem: de vaste chauffeur stopt eind maart. “De bestuurder heeft aangegeven dat hij na maart niet verder wil rijden voor de Ettelgembus en dat we dus naar een andere oplossing moeten zoeken.” De zoektocht naar een nieuwe chauffeur is begonnen. Voor de periode van juli tot en met december voorzag de stad een budget van zo’n 31.600 euro. Daarbij zijn alle kosten samengeteld, zoals brandstof, onderhoud en de chauffeursvergoeding.