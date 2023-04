NMBS vernieuwt toiletten in station van Brugge en Kortrijk

NMBS zal samen met het gespecialiseerde Nederlandse bedrijf 2theloo de komende maanden de toiletten in het station van Brugge en Kortrijk renoveren. “We willen modern en hygiënisch sanitair aanbieden, die voor iedereen bereikbaar is, ook voor mensen met beperkte mobiliteit”, laat de NMBS weten.

NMBS zal de komende maanden de toiletten in 14 verschillende stations aanpakken, waaronder ook die in het station van Brugge en Kortrijk. Het Nederlandse bedrijf 2theloo, waarmee ze hiervoor samenwerken, zal de toiletten de komende acht jaar uitbaten. Toegang tot de toiletten zal 1 euro kosten, behalve voor kinderen kleiner dan 1,20 meter. Na het toiletbezoek krijg je dan een kortingsbon, die je kan gebruiken in een van de winkels in het station.

Modern en hygiënisch

“We willen onze reizigers moderne en hygiënische sanitaire voorzieningen aanbieden, want dat is absoluut onmisbaar in deze drukke stations. Het moet kwaliteitsvol zijn, net, veilig en ook toegankelijk zijn voor personen met een beperkte mobiliteit. Er zullen ook nachttoiletten zijn en een intercom, die 24/24 bereikbaar is. Op basis van de drukte in het station zal er flexibel personeel ingezet worden”, laat NMBS weten.

Door de renovatie van de toiletten kan het verbruik van energie, water, papier én zeep sterk verminderd worden. Daarbovenop compenseert het bedrijf 2theloo de CO2 uitstoot waardoor het sanitair volledig CO2 neutraal zal zijn.