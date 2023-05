NMBS sluit loketten in beschermde stationshal van Brugge

Sedert begin deze week zijn de loketten in de historische hal van het station in Brugge dicht. De reizigers worden doorverwezen naar het gloednieuwe travel center van NMBS met open balie. Maar dat bevindt zich aan de kant Sint-Michiels. Toeristen en Bruggelingen moeten wel de lange stationsgang onder de sporen doorspartelen om een ticket te kopen of info te vragen. Die beslissing wordt niet door iedereen gesmaakt. Het Brugs Erfgoedforum protesteert.

Volgens woordvoerder Bart Crols opteert de NMBS in steeds meer Belgische stations voor travel centers: contactpunten en informatiecentra waar ‘mobility guides’ (mobiliteitsgidsen) de klanten aan open balies te woord staan en helpen bij hun reisvragen. “Amper nog 15 procent van de reizigers kopen tegenwoordig nog hun ticket aan het traditionele loket, tien jaar geleden was dat nog 50 procent. De meeste tickets worden online en via de NMBS-app aangeschaft”, legt Bart Crols uit.

Moderne ontmoetignsplaats

“In het Brugse station kozen we voor de inrichting van ons travel center aan de kant Sint-Michiels. Die is de voorbije jaren geëvolueerd tot een moderne ontmoetingsplaats. Tegenwoordig kun je niet meer spreken van de ‘voorkant’ en de ‘achterkant’ van het Brugse station.”

Het nieuwe travel center van NMBS heeft een open balie. © svk

“Aan de kant van Sint-Michiels heb je tal van hogescholen, de Vlaamse en federale administratie zijn gehuisvest in het Kamgebouw. Er is ook een kiss&ride zone. Kortom, er is veel meer passage aan die kant. Op weekdagen zijn er meer reizigers die via die kant het station binnen- en buitengaan. Vandaar de keuze voor het inplanten van ons travel center in die vernieuwde omgeving”, aldus Bart Crols.

Handicap?

Dat toeristen en Bruggelingen voortaan vanaf het stationsplein de lange stationsgang onder de sporen moeten doorwandelen, om het travel center te bereiken, noemt Bart Crols geen handicap: “Tal van belangrijke treinen uit Brussel en Antwerpen arriveren op de sporen dicht bij de kant Sint-Michiels.”

“Bovendien moeten de meeste toeristen geen ticket meer kopen. Zoals gezegd, het travel center is vooral bedoeld om reizigers uitleg te geven over hun reisweg. En je kunt er uiteraard ook nog een treinticket kopen. Maar op diverse plekken in het station staan er automaten om tickets aan te schaffen.”

Muurschildering

Wat er precies zal gebeuren met de loketten, kan Bart Crols nog niet kwijt. Boven de loketten prijkt een deel van de muurschildering van René De Pauw uit 1939, toen het Brugse station werd gebouwd. Het gebouw en de oude inkomhal zijn beschermd als monument. “We onderzoeken een nieuwe invulling voor de loketten, met respect voor de beschermde inkomhal”, aldus Bart Crols.

De woordvoerder van NMBS benadrukt dat de sluiting van de loketten absoluut geen besparingsmaatregel is: “Er vloeit geen personeel af, aangezien het travel center mobiliteitsgidsen inzet.”

Weerwraak

De beslissing van de NMBS wordt niet door iedereen gesmaakt. Volgens Andries van den Abeele van het Brugs Erfgoedforum heeft NMBS heeft ‘weerwraak’ genomen: “De NMBS wilde destijds het station slopen, of toch minstens de inkomhal. Door de monumentenzorgverenigingen werd daar een stokje voor gestoken, door de bescherming van het station en van de inkomhal als monument te bekomen.”

“De wraak bestaat erin dat alle nut aan de inkomhal wordt ontnomen. Wat nu in dat ‘achterwaarts centrum’ wordt ingeplant, kon evengoed en beter in de inkomhal. Meteen wordt de rug toegekeerd naar de stad Brugge en wordt de ingang langs die kant grotendeels nutteloos.”

Mini-Manhattan

“De stad Brugge gaat gebukt onder heel wat negatieve evoluties die te wijten zijn aan de NMBS. Het is de NMBS die gemaakt heeft dat op zijn gronden het onvoorstelbare “mini-Manhattan” is tot stand gekomen. Dit is de eerste stap naar het omringen van de historische stad door ongepaste hoogbouw. De volgende stap wordt nu gezet , met medewerking van het stadsbestuur, aan de Sint-Pieterskaai en andere zullen volgen”, aldus Andries van den Abeele.