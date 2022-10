NMBS moet extra vervangbussen inzetten tussen Brugge en Oostende door drukte

In de herfstvakantie rijden er geen treinen maar vervangbussen tussen het traject Brugge en Oostende, omdat er gewerkt wordt aan de bovenleiding. Maar die vervangbussen laten vaak een tijd op zich wachten met lange rijen en wachttijden als gevolg. “Het is drukker dan we hadden verwacht. Daarom hebben we het aantal vervangbussen opgeschaald. We gaan dat niet onmiddellijk voor de volledige week doen. Maar we blijven alert om vlug te kunnen schakelen als het nodig is”, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder NMBS.

Vanaf zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november rijden er geen treinen tussen Oostende en Brugge. Er rijden wel vervangbussen; maar daar zijn voorlopig heel wat problemen mee. “Sowieso moeten we volgens de NMBS wat extra reistijd rekenen en dat klopt wel. Deze ochtend moest ik een uur vroeger vertrekken om op tijd te geraken in mijn les”, vertelt een 20-jarige Oostendse studente.

“Ondertussen staan we hier bijna een half uur te wachten met ongeval een honderdtal personen, waaronder veel toeristen”

Maar ook de terugweg verliep allesbehalve vlot. “Je kan met de trein perfect in Brugge geraken, maar eenmaal daar stopt het. Het was niet duidelijk aangegeven waar je moet zijn voor de bus. Er stond buiten het station gewoon een gigantisch lange rij. Het is heel druk, want door de vakantie zijn er veel toeristen. We staan hier bijna een half uur met ongeveer een honderdtal mensen te wachten. Een van de buschauffeurs zei ons zelfs dat het beter is om met de trein naar Blankenberge te gaan en dan via de kusttram naar Oostende te reizen.”

Extra vervangbussen

Dat het inderdaad iets drukker is, geeft Dimitri Temmerman, woordvoerder NMBS toe. “Elke dag vanaf 29 oktober tot en met 6 november zijn er vier vervangbussen voorzien per uur, die op en af rijden tussen Brugge en Oostende. Vandaag hebben we dat aantal opgeschaald naar zeven bussen per uur. Gezien het grote aantal reizigers rijden die bussen ook continue op en af en volgen ze geen vast tijdstip. Van zodra een bus zo goed als vol zit, vertrekt die opnieuw van Oostende naar Brugge of omgekeerd.”

“Er rijden nog steeds evenveel treinen naar de kust, maar door de werken rijden die met bestemming Oostende nu door naar Blankenberge”

Het aantal vervangbussen opschalen voor de volledige week lijkt voorlopig nog niet nodig. “We houden de situatie continue in de gaten en kunnen op ieder moment schakelen en extra bussen inzetten. We communiceren ook duidelijk naar de reizigers dat ze moeten rekenen op een iets langere reistijd. In de herfstvakantie rijden er nog steeds even veel treinen naar de kust als anders, weliswaar naar andere bestemmingen. Alle treinen, die normaal van Brugge naar Oostende rijden worden nu verder ingezet om naar Blankenberge te gaan”, besluit Temmerman.