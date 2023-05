NMBS investeert in treinstation Blankenberge

Op 20 april deed NMBS/Infrabel de plannen uit de doeken voor de periode 2023-2026 in West-Vlaanderen. Ook in Blankenberge staan een aantal investeringen gepland.

Zo worden de perrons verlengd om langere treinen te kunnen ontvangen en worden de wissels en perronboorden vernieuwd. Ook de bevloering van de perrons wordt vernieuwd, net zoals bij perrons 4/5 en 6/7. “Daarnaast wil de NMBS investeren in blindegeleidelijnen en nieuwe schuilinfrastructuur. Verder staan, in functie van het behoud aan capaciteit, nog vernieuwingswerken op stapel aan de spoortoestellen van het station”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck (Open VLD).

In juli en augustus legt de NMBS overigens opnieuw dagelijks een aantal Kust-Expresstreinen in. Dit om meer stations rechtstreeks met de kust te verbinden en extra zitplaatsen te creëren. “Deze Kust-Expresstreinen rijden ook tijdens drukke weekends in mei, juni en september”, klinkt het.