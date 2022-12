NMBS installeert drie nieuwe fietsparkings en één autoparking aan station Veurne

Aan het station van Veurne kunnen de treinreizigers voortaan gebruikmaken van drie nieuwe fietsparkings en één nieuwe autoparking. De fietsparkings zijn allemaal overdekt en tellen samen 132 plaatsen, dubbel zoveel als op de vorige fietsparking. Op de nieuwe autoparking zijn 60 parkeerplaatsen, waaronder een aantal plaatsen voor reizigers met een beperkte mobiliteit.

De nieuwe parkeerfaciliteiten passen in het plan om het station van Veurne uit te bouwen tot een intermodaal en toegankelijk vervoersknooppunt. Met de nieuwe auto- en fietsparkings wil de NMBS het de reizigers eenvoudiger maken om hun fiets, wagen of bromfiets te parkeren aan het station en over te stappen op een van de 40 treinen die er elke dag stoppen. Ruim een jaar geleden werden al de nieuwe verhoogde perrons in dienst genomen.

Fietsparkings

De vorige fietsparking werd onlangs afgebroken, en in de plaats komen dus drie nieuwe fietsparkings, goed om 132 fietsen te stallen, het dubbele van vroeger. De grootste fietsenstalling bevindt zich aan de voorzijde van het station en biedt plaats aan een 80-tal fietsen. Nog aan de voorzijde van het station bevindt zich een kleinere fietsparking met een 25-tal plaatsen, waarvan acht plaatsen geschikt zijn voor bakfietsen of bromfietsen. De derde fietsenstalling bevindt zich aan de achterkant van het station, eveneens met een 25-tal plaatsen, waarvan vier plaatsen zijn voorzien voor bakfietsen en bromfietsen.

Autoparking

Op de nieuwe autoparking is parkeergelegenheid voor 60 auto’s. Deze parking werd net zoals de fietsparkings vlak naast de sporen aangelegd en biedt via een trap en een helling een vlotte toegang naar perron 1. Onmiddellijk naast deze helling zijn er 4 parkeerplaatsen voor reizigers met een beperkte mobiliteit.