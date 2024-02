NMBS bouwt vanaf 1 maart dienstverlening aan loketten van station Knokke verder af: “We betreuren dit ten zeerste”

De dienstverlening in het station van Knokke neemt vanaf 1 maart verder af. Niet alleen worden de openingsuren van de loketten aangepast, in het weekend blijven ze vanaf dan volledig dicht. Bij het gemeentebestuur van Knokke-Heist betreuren ze die beslissing. “Zeker de oudere bevolking heeft nood aan fysieke begeleiding”, klinkt het.

Van de drie treinstations in Knokke-Heist (Heist, Duinbergen en Knokke) kun je enkel nog in Knokke terecht voor de aankoop van een treinticket en/of persoonlijke inlichtingen aan het loket, en dit dagelijks van 7.45 uur tot 15 uur. Maar vanaf 1 maart komt daar verandering in en zijn er geen bemande loketten meer in het weekend. En ook tijdens de week worden de openingsuren aangepast. Dan zullen de loketten van het station Knokke op weekdagen slechts open zijn tussen 7.30 en 10.45 uur. Op zaterdag en zondag zullen de loketten voortaan dus niet meer geopend zijn. “Vandaag wordt nagenoeg 90% van alle tickets gekocht aan de ticketautomaten of via de website of app van NMBS, tegenover slechts 10% aan het loket”, is de uitleg van NMBS.

Gemeente betreurt beslissing

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist betreurt ten zeerste deze verdere afbouw van de persoonlijke dienstverlening aan het loket. “Knokke-Heist, met zijn oudere bevolking waarvan een groot deel geen toegang heeft tot het internet, heeft nood aan een uitgebreide fysieke dienstverlening. Ook treinreizigers met een beperking moeten op deze manier een belangrijk eerste aanspreekpunt missen om begeleid te worden bij het opstappen”, klinkt het. “Voor toeristen uit binnen- en buitenland is een onbemand station een kille en onbehaaglijke eerste verwelkoming van hun vakantiebestemming. Voor vandalen vormt een dergelijk gebouw dan weer een ideale aantrekkingspool om publiek patrimonium te vernielen en te besmeuren met graffiti.”

“We beseffen dat we als gemeentebestuur onvoldoende druk kunnen zetten op het management van de NMBS om terug te komen op hun beslissing om de openingsuren van de loketten in het treinstation van Knokke drastisch in te perken”, klinkt het nog. “Op korte termijn kan dit mogelijks een financieel voordeel opleveren maar permanent inleveren op de kwaliteit en het comfort van het openbaar vervoer lijkt ons geen efficiënte langetermijnstrategie. Wij hopen binnen enkele jaren met het aangekochte stationsgebouw van Heist, dat we zullen omvormen tot een bruisend jeugdcentrum, te kunnen bewijzen dat een doorleefd gebouw vlak aan de sporen ook voor de treinreizigers een extra troef vormt qua veiligheid en algemeen welbevinden. Hopelijk kan dit op termijn ook voor de NMBS inspirerend werken om van het eindstation Knokke opnieuw een kwalitatief bemand onthaalcentrum te maken, Knokke-Heist waardig”, aldus het college van burgemeester en schepenen. (MM)