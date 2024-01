NMBS beperkt openingsuren loketten, reizigers en burgemeesters uiten kritiek: “Met gsm valt niet alles op te lossen”

De NMBS gaat vanaf maart de openingsuren in de loketten aanpassen. Onder meer in Lichtervelde en Waregem zullen die zelfs gans het weekend sluiten. Vooruit-voorzitter Melissa Depraetere protesteert tegen de afbouw van de dienstverlening en krijgt bijval van reizigers en de betrokken lokale besturen. “Wij zijn enorm teleurgesteld en verontwaardigd”, klinkt het.

In heel wat stations wijzigen de openingsuren van de loketten. De maatregel, die op vrijdag 1 maart in werking treedt, botst op fel protest. “Brugge, Kortrijk en Oostende horen bij de drukste van de 515 Belgische treinstations. Hoe ver is het gekomen als zelfs daar gesnoeid wordt in de aanwezigheid van personeel?”, vraagt Vooruit-voorzitter Melissa Depraetere zich af. “In Lichtervelde en Waregem worden de loketten zelfs het volledige weekend gesloten.”

“Meer en meer mensen mogen dan tickets via de app of de automaten kopen, de aanwezigheid van aanspreekbaar personeel in een station gaat over veel meer dan dat. Over sociale veiligheid bijvoorbeeld, er blijven ook klachten komen over de gebrekkige assistentie van personen met een beperking. Zo’n beslissing hypothekeert de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer, terwijl we net meer mensen willen overtuigen om de trein te nemen”, aldus Depraetere.

Aantrekkelijkheid

Waregems burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) heeft er stilaan genoeg van. “Wij betreuren de altijd maar verder afbouwende dienstverlening van de NMBS enorm. Het plotse uitstellen – ondanks eerdere beloftes – van de verhoging van de perrons ligt ons bovendien nog steeds zwaar op de maag.”

Waregem telt veel reizigers uit omliggende gemeenten. Lichtervelde vormt dan weer het knooppunt van de spoorlijn Brugge – Kortrijk en Deinze – De Panne. Beide stations ontvangen tijdens het weekend tussen de 2.500 en 4.000 reizigers. Maar vanaf 1 maart blijven de loketten op zaterdag en zondag dicht.

In Lichtervelde had pendelaar Katleen Maveau zaterdagmiddag problemen met de automaat. “Ik wou een tienrittenkaart kopen maar moest een beginstation kiezen, terwijl ik gewoon een algemene rittenkaart wou printen. Ik ben heel blij dat het loket open was zodat ik het daar kon kopen. Anders had ik wellicht mijn trein gemist, of moest ik een veel duurder ticket kopen bij de conducteur”, vertelt ze.

“Als ze de loketten gaan sluiten, dan zullen heel wat mensen moeilijkheden ondervinden, vooral ouderen. Soms ga je ook onverwachts ergens naartoe. Als je geen ticket op voorhand hebt gekocht, dan sta je daar. Het is heel jammer dat de dienstverlening vermindert.”

“Voor senioren is dit een groot probleem, maar het gaat ook over kinderen en pendelaars in het algemeen”, reageert de Lichterveldse burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V). “Wat als er iets verkeerd loopt, of iemand stapt te vroeg af of verkeerd op, een kind dat in paniek is, enzovoort. Een stationschef en een loket kunnen die reizigers dan helpen. Het menselijk contact verdwijnt en dat is betreurenswaardig.”

Online

“De lokale besturen ontvingen een brief met de mededeling, zonder overleg. We hebben hier geen enkel zeggenschap in. We zijn enorm teleurgesteld en verontwaardigd. Ouders kunnen tijdens de werkweek geen abonnement meer kopen voor hun kinderen. En het is makkelijk zeggen dat alles online kan, maar techniek is niet onfeilbaar. Met de gsm valt niet alles op te lossen. Het gaat hier nog steeds om basismombiliteit.”

NMBS benadrukt dat er geen loketten verdwijnen. “We wijzigen de openingsuren naargelang het gebruik van de reizigers. Tien jaar geleden kocht de helft van de reizigers een ticket aan het loket, nu is dat slechts tien procent. Alles kan digitaal en in elk station staat er een automaat”, vertelt woordvoerder Bart Crols.

“Abonnementen kan je zelfs via de website aanvragen en krijg je dan opgestuurd. Is er een probleem met de automaat? Dan kan je steeds contact opnemen met het klantencentrum.”