Nieuwstraat in Lendelede is voortaan een schoolstraat: “Zo vlot mogelijk organiseren”

Vandaag maandag was voor de kinderen (en hun ouders) van de Prizma basisschool ‘De Talententuin’ in Lendelede niet alleen de eerste schooldag na de Paasvakantie, het was eveneens de eerste dag dat ze naar binnen mochten via de nieuwe ingang in de Nieuwstraat, die nu ook voor het eerst een ‘schoolstraat’ is. Alles verliep zonder problemen.

De schoolingang van de Talententuin Prizma Talententuin ligt nu niet meer in de Stationsstraat maar in de Nieuwstraat. De dienst mobiliteit van de gemeente maakte van die verkeerssituatie gebruik om onder andere die Nieuwstraat, vanaf de Stationsstraat tot aan de inrit van de parking in de Nieuwstraat, in te richten als schoolstraat. Een idee waar zowel meerderheid als oppositie in de gemeenteraad, schooldirectie en ouderraad achter stonden.

Proefproject

Burgemeester Carne Dewaele was er maandagmorgen ook bij toen gemachtigde opzichters, enkele leerkrachten en vrijwilligers van de ouderraad zorgden dat de nadars om 8 uur dat deel van de Nieuwstraat afbakenden. “Het verloopt alleszins vrij rustig op de parking aan het gemeentehuis en ook hier aan het kruispunt met de Stationsstraat. Ik ben tevreden dat dit proefproject van start gaat en voor een nog veiliger verkeerssituatie aan school zorgt”

Ouders die hun kinderen naar school brengen kunnen naargelang uit welke richting ze komen parkeren op het Burgemeester Vandemaeleplein, parking aan het gemeentehuis of de parking schuin over de nieuwe ingang van de school. Er zijn Kiss & Ride-zones voorzien in de Nieuwstraat en in de Stationsstraat Op beide plaatsen kunnen de kinderen veilig oversteken onder het toezicht van een gemachtigd opzichter. De schoolstraat zal op weekdagen actief zijn van 8 tot 8.30 uur, de kiss & ride-zones van 7.30 tot 8.30 uur.

Nog veiliger

“De ouderraad streefde altijd naar een zo groot mogelijke verkeersveiligheid in de omgeving van de school”, zegt voorzitter Kevin Verhoyen. “De ‘schoolstraat’ is een proefproject dat loopt tot aan het einde van het schooljaar en in die maanden willen we de ouders die met de wagen komen sensibiliseren om hun wagen op één van de parkings te zetten. Het is dan hoogstens nog enkele minuten te voet wandelen naar school. En zo kunnen de kinderen, ook zij die te voet of met de fiets komen, in de omgeving van school veilig de weg oversteken!”

Directeur Marie Maertens van ‘De Talententuin is blij dat die nieuwe schoolingang in de Nieuwstraat na een tussenperiode af is. “Het is nu een beetje uitkijken hoe we dat allermaal vlot kunnen organiseren met de hulp van leerkrachten en vrijwilligers. We hebben de ouders recent nog op de hoogte gebracht van die eerste ‘schoolstraat’-dag en het was ook al aangekondigd op de gemeentelijke infokanalen. Aan het einde van dit proefproject volgt een evaluatie.”

Gladys Mestdagh brengt haar kinderen Leon (6) en Remi (4) meestal naar school met de auto. “Die parkeer ik dan op het Burgemeester Vandemaeleplein”; zegt ze. “De schoolstraat en de kiss & rides-zones zorgen er voor dat wij ouders onze kinderen nog veiliger naar school kunnen brengen.”

