Nieuwste generatie e-bussen van De Lijn zal worden ingezet in Kortrijk

Kortrijk is een van de eerste steden waar de nieuwste generatie van e-bussen van De Lijn in dienst worden genomen.

De Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn start met emissievrij openbaar vervoer in de regio Kortrijk. Reizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van de eerste drie elektrische bussen, die de komende weken aangevuld worden met nog eens 13 e-bussen. Met deze volledig uitgeruste e-bussen van de nieuwste generatie wil De Lijn meer reizigers naar het openbaar vervoer halen, zodat er minder auto’s onderweg zijn en er dus minder uitstoot is.

“De ritten die vanuit de stelplaats worden aangeboden, komen dan ook bijzonder goed overeen met de mogelijkheden van de e-bussen,” zegt Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn. “Dat betekent dat we met de 16 e-bussen evenveel oude en vervuilende EUR3-dieselbussen uit dienst kunnen nemen.”De nieuwe e-bussen zullen ingezet worden op alle lijnen die vanuit de stelplaats bediend worden.

“Met deze e-bussen investeert De Lijn in een sterk verbeterde ervaring aan boord om zo meer reizigers naar het openbaar vervoer te halen, de vergroening is echt ingezet,” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Vlaanderen zet zo samen met De Lijn volop in op duurzaamheid en de vergroening van het wagenpark. Een duidelijke ambitie voor gezondere lucht en om de klimaatuitdagingen daadwerkelijk aan te pakken.”

Troeven

De e-bussen beschikken over heel wat troeven: extra-brede infoschermen met actuele ritinformatie en halteaankondiging, een elektrische oprijplaat voor rolstoelen, USB-laadpunten voor gsm’s en smartphones, een uitnodigende vloerbedekking met hout-look, zitplaatsen bekleed met gerecycleerd leder, aangename LED-binnenverlichting, een verbeterde klimaatregeling, een comfortabele vering en veel meer. En aangezien ze volledig elektrisch zijn aangedreven, zijn ze veel stiller en trillingsvrij.

Veiligheid

Ook aan de veiligheid van reiziger, omstaanders en chauffeur is gedacht. De e-bussen beschikken over een breed palet van veiligheidsuitrustingen, zoals camera’s in plaats van zij- en achteruitrijspiegels, antislip en antibotsing, verschillende detectiesystemen en een trambel voor voetgangers en fietsers. Daarnaast kan de chauffeur zijn stuurpost voldoende afsluiten om eventuele agressie tegen te gaan.