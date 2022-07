Nieuwpoortbrug in Veurne kan even niet meer dicht

Woensdagvoormiddag waren er een tijdlang problemen met de Nieuwpoortbrug in Veurne.

In Veurne komt het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort samen met de Lovaart waar nu heel wat pleziervaart voorbij komt en de brug vaak moet geopend en gesloten worden.

De brug die ook toegang geeft naar het stadscentrum kon niet meer dicht. Na een klein uurtje was het probleem opgelost. Ondertussen moest er plaatselijk worden omgereden.

Het is niet de eerste keer dat de ophaalbrug blijft haperen, of de plotse hitte er iets mee te maken heeft is niet duidelijk.

(JT)