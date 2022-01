Nieuwpoort zet in op meer parkeerplaatsen

De jongste jaren is Nieuwpoort meer dan ooit populair geworden bij de kustgangers en dat heeft heel wat voordelen, maar dat betekent ook dat er almaar meer auto’s opduiken. Meer auto’s betekent ook dat er voldoende parkeerplaatsen moeten zijn en net als in heel wat andere badplaatsen is dat ook in Nieuwpoort een nijpend probleem.

Het gemeentebestuur wil dat probleem aanpakken en inzetten op de aanleg van een aantal parkings en randparkings om zo het verkeer uit de binnenstad en de toeristische zone te weren en het voor iedereen comfortabeler te maken, zowel voor de autobestuurders als voor de wandelaars en de handelaars.

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V): “We beschikken al over een aantal parkings in Nieuwpoort, die behoorlijk worden gebruikt en in het verleden al hun nut hebben bewezen. Ik denk hierbij onder meer aan de parking aan het Kaaiplein, waar een behoorlijk aantal plaatsen zijn en de ondergrondse parking aan Ysara en het Fabreplein.”

Enkele pistes

“We zijn er ons van bewust dat er nog meer nood is aan parkings en er liggen een aantal pistes op tafel. Zo is het de bedoeling om de site aan het Albert I-monument te verwerven en er een parking aan te leggen.”

“Een andere piste die voorligt is in de omgeving van de vismijn, waar een aantal loodsen verdwijnen. Hier zijn er toekomstplannen om een grote ondergrondse parking voor zo’n 500 wagens aan te leggen. Op deze site is er heel wat mogelijk en kan er zelfs een rotatieparking komen, maar kunnen er ook koopgarages worden voorzien.”

The Grand

“Er komt ook een parking bij The Grand, waar 115 parkeerplaatsen zijn voorzien, voor een deel verkoop, maar mogelijks komen daar ook rotatieplaatsen. Dan is er ook nog het project achter de kerk in Nieuwpoort-bad, waar een aantal parkeergarages komen, eveneens ondergronds. Dit is in privébeheer. Aan ideeën geen gebrek en we willen heel wat van deze ideeën ook realiseren.”

(PBM)