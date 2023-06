Nieuwe wegmarkering zorgt voor hilariteit, ook al is er officieel niets mis mee

In de Hoogleedsesteenweg werd er deze week een nieuwe wegmarkering aangebracht. Wie er passeert, zie dat de belijning plots een opvallend sprongetje maakt. Dat zorgde al voor heel wat hilariteit, vooral online, maar alles is volkomen volgens de regels.

De nieuwe wegmarkering kadert in de zone 30 die in het centrum van de stad wordt ingevoerd vanaf 1 september. Tegelijk wordt in de Hoogleedsesteenweg afgestapt van het beurtelings parkeren. Je kan enkel nog maar parkeren in de afgebakende vakken, die ook nog eens een snelheidsremmend effect hebben.

Een stippellijn was nodig om de rijbaan te verduidelijken, maar door de parkeervakken moet die een opvallende kromming maken. “Het was dat of verkeersborden zetten”, aldus de schepen die toegeeft dat het allemaal er wat vreemd uitziet. “Maar alles klopt wel!”