Nieuwe weg brengt verkeer vanaf E40 ‘Rechtnaarzee’ in Middelkerke: “zwevende brug om natuur te sparen”

Op 16 juni stelde de gemeente Middelkerke, samen met de provincie en de Vlaamse Overheid op een publieke infomarkt het tracé van ‘Rechtnaarzee’ voor.

Wie in Middelkerke in de omgeving van de Slijpebrug en Spermaliestraat woont, weet dat het verkeer er niet altijd vlot verloopt. Vooral aan de Slijpebrug loopt het zeker op drukke toeristische dagen dikwijls fout. In 2019 werden al vijf trajecten voor een nieuwe weg voorgesteld. Er wordt nu één traject naar voren geschoven.

Respect voor natuur

“Het is een weg van zo’n 3,5 kilometer met een brug van 400 meter lang,” legt burgemeester Jean-Marie Dedecker uit. “Een zwevende brug, zodat de natuur volledig gerespecteerd wordt. Het is ook de kortste afstand om zoveel mogelijk landbouwgrond te sparen,” voegt hij eraan toe.

“In totaal zullen een 11-tal landbouwers een stuk onteigend worden”. De eerste brief van onteigening viel bij sommige landbouwers al in 1968 in de bus. “Toen was er al sprake van een verbindingsweg”, zegt Dedecker. “Een halve eeuw later zullen we er eindelijk aan kunnen beginnen dankzij de steun van minister Lydia Peeters die hiervoor 55 miljoen euro voorziet”.

De nieuwe weg zal de rotonde in Slijpe met de rotonde op de Westendelaan verbinden. Over de vaart Plassendale-Nieuwpoort komt een nieuwe, vaste brug, tussen de Slijpebrug en Leffingebrug. Je krijgt zo een betere autoverbinding tussen de E40 en Middelkerke-Bad, zonder woonkernen te doorkruisen.

Behoud van openheid

Het behoud van de typische openheid speelde een belangrijke rol bij het ontwerp en het keuzetraject van de nieuwe weg. “Die komt zoveel mogelijk in de buurt van de bebouwing,” verklaart Joos Dewulf, kwaliteitsmanager bij de werkvennootschap. “Dat vermijdt ook versnippering van verschillende landbouwgronden in de buurt.”

“In de plannen is ook veel aandacht voor groen, water en dieren. Door afgesloten grachten opnieuw te openen en te verbreden kunnen de nieuwe oevers een veilige habitat worden voor dieren. Nieuwe ecopassages zorgen voor een betere waterhuishouding en meer bewegingsvrijheid voor dieren en planten.”

Dankzij de nieuwe weg wordt de Spermaliestraat, de huidige verbinding tussen de E40 en de badstad, een weg voor lokaal verkeer. “Dat is veel aangenamer voor wie in de buurt woont dankzij nieuwe parkeervakken, brede fietspaden en groen,” aldus schepen van openbare werken en mobiliteit Dirk De Poortere (LDD).

“Ook voor fietsverkeer naar scholen, winkels of andere plekken in de buurt wordt de Spermaliestraat een betere verbinding. ‘Rechtnaarzee’ opent ook mogelijkheden voor de ontwikkeling van de omgeving. Denk maar aan optimalisering voor de randparking aan de IJzerlaan, fietsmobiliteit en het lokale natuurbeheer.”

Tegen 2030 af

“Vooraleer de uitvoering start, volgt nog een intens administratief proces, met een voorlopige vaststelling van het PRUP, een openbaar onderzoek, een milieu-effectenrapport, de vergunningsaanvraag en de aanbesteding. Als alles goed gaat, starten de werken in 2026 en zouden ze tegen 2030 moeten voltooid zijn”, besluit burgemeester Dedecker.